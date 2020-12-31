Son dakika gündem: Mardin'de otel ve eğlence merkezlerine yeni yıl denetimi

MARDİN'de koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan ve 80 saat sürecek sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00'de başladı. Kentte cadde ve sokaklar kısıtlamayla boş kalırken polis ve zabıta ekipleri de kentteki otellerde denetim gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 ilde bu akşam 21.00'de başlayan ve pazartesi 05.00'e kadar sürecek 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması Mardin'de de başladı. Kısıtlamayla cadde ve sokaklar boş kalırken, güvenlik güçleri kentin değişik noktasında kurdukları uygulama noktaları ve gerçekleştirdikleri yaya devriyeyle denetim yaptı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri de otellerin restoran ve eğlence merkezlerinde kontrol gerçekleştirdi. Yetkililere kurallara uyulması yönünde uyarıda bulunuldu. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı denetim görevlisi Hıdır Yılmaz, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre otellere yönelik denetimlerini sürdürdüklerini ifade ederek, "Bu denetimler kapsamında vatandaşlarımızın sağlığı ön plandadır. Amacımız ceza yazmak değildir. Amacımız halkın sağlığını korumak ve uyarılarda bulunmaktır. Yeni yılda halkımıza sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum. Koronavirüssüz bir 2021 diliyorum" dedi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selim KAYA