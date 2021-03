TRABZON Koronavirüse yenik düşen doktorun hastane bahçesine büstü yapıldı

TRABZON'da, 2.5 önce yakalandığı koronavirüse yenik düşen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Hüseyin İlhan Demirel'in (75) hastane bahçesine büstü yapıldı. Törende eşinin büstünü gören Asuman Demirel, 'Biz onu asla unutmayacağız. Her zaman kalbimizde olacak' diyerek gözyaşlarını tutamadı. Kentte, Medical Park Trabzon Karadeniz Hastanesi'nde Kadın Hastalıkları Doğum Uzmanı olarak görev yapan Dr. Hüseyin İlhan Demirel, 2.5 ay önce koronavirüse yakalandı. Çalıştığı hastanede tedaviye alınan Demirel, kurtarılamadı. Demirel için görev yaptığı hastane bahçesine büstü yapıldı. Doktorun büstünün açılışına İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Demirel'in ailesi, yakınları ve çalışma arkadaşları katıldı. Dr. Hüseyin İlhan Demirel'in büstüne, 'Yeri doldurulamayacak insan, tüm hekimlerin abisi Kadın Hastalıkları Doğum Uzmanı Dr. Hüseyin İlhan Demirel seni unutmayacağız' yazıldı. Törende eşinin büstünü gören Asuman Demirel, 'Biz onu asla unutmayacağız. Her zaman kalbimizde olacak' diyerek gözyaşlarını tutamadı.

'BU SAVAŞTA ASKERİ NEFER SAĞLIK ÇALIŞANLARI OLDU'

Ahmet Özgür Demirel, babasıda dahil pandemi döneminde sağlık çalışanlarının hayatları pahasına görev yaptıklarını belirterek 'Pandemi dünyadaki bütün savaşlardan daha çok can aldı. Koronavirüse karşı olan bu savaşta askeri nefer sağlık çalışanları oldu. Onlar hayatları pahasına öleceklerini bildikleri halde bu yola baş koydular ve bu yola kendilerini adadılar. Biz babamızı kaybettik. Bütün sağlık çalışanlarına sağlık dilemekten başka yapacak bir şeyimiz yok. Onlar sağlıklı olacaklar ki pandemi bitecek. Sağlık çalışanlarının değerini daha çok bilmemiz gerekiyor. Bir sağlıkçı olarak sonuna kadar mesleğinin arkasında oldu babam. Bunu düşünen hayal eden herkese, bütün çalışma arkadaşlarına teşekkür ederiz. Çok duygulandık' diye konuştu.

'SANKİ ARAMIZDAN HİÇ AYRILMAMIŞ GİBİ'

Medical Park Trabzon Karadeniz Hastanesi Genel Müdürü Tuğba Altın ise, 'Hüseyin ilhan Demirel hocamız hayat dolu, neşeli her daim arkadaşları ile arasında özel bir bağ olan bir hekimimizdi. Çok zamansız kaybettik kendisini. Koronavirüsten dolayı kendisini kaybedebileceğimizi hiç düşünmemiştik. Sürecin en başında beri korkusuzca görevini aksatmadan çalışmaya devam etti. Çok çalışkan biriydi. Herkesin sevgisini kazanmıştı. Okumayı çok sevdiği için adına hastanemizde kütüphane de yaptırdık. Şimdi de hastanemiz bahçesine büstünü yaptırdık. Sanki aramızdan hiç ayrılmamış gibi yanımızda olsun istedik. Büstünü yaptırdık. Her sabah buradaymış gibi kendisini 'günaydın' diyerek selamlayarak işimizin başında olacağız. Allah yakınlarına sabır versin. Mekanı cennet olsun' şeklinde konuştu.

