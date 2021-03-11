Son dakika gündem: Kayseri'de eşinin altınlarını silah zoruyla alan sanığın yargılanmasına başlandı

Kayseri'de silah zoruyla karısının 40 çeyrek altınını aldığı iddiasıyla hakkında dava açılan sanık hakim karşısına çıktı.

3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ve hakkında, "hakaret", "konutta veya eklentilerinde yağma" ve "silahla yağma" suçlarından dava açılan sanık T.K. duruşmaya, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katılırken, sanığın eşi müşteki F.K. ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Eşini darbettiği, silahla tehdit edip altınlarını aldığı iddiasıyla yargılanan sanık T.K, suçlamaları reddetti. "Annem şiddetin alasını gördü. Ben nasıl şiddet uygulayabilirim." diyerek kendisini savunan sanık, o dönem uyuşturucu madde kullandığını, bu nedenle kafasının yerinde olmadığını, şu anda ise iyi olduğunu öne sürerek, beraat ve tahliyesini istedi.

Sanığın eşi müşteki F.K. de daha önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirterek, şikayetçi oldu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen sanık ve mağdurun kızı Ö.K. ise olay günü evde babasının annesinden altınları istediğini, olumsuz cevap alınca da hakaret etmeye başladığını söyledi.

Annesinin, "Daha önce yediklerin yeter. Bırak 40 altını da biz yiyelim." demesi üzerine babasının annesini darbetmeye başladığını anlatan Ö.K, daha sonra masada bulunan silahı alarak annesinin ensesine dayadığını iddia etti.

Babasına engel olamayınca koridora çıkarak bağırdığını ve komşulardan yardım istediğini ifade eden Ö.K, babasının eve gelen polislerce götürüldüğünü aktardı.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya