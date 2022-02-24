Son dakika haberi: Heyelan nedeniyle boşaltılan ev sayısı 24'e yükseldi
AA, Ahmet Özler - Güncel
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Son dakika gündem haberi: Karabük'ün Yenice ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle tedbir amaçlı tahliye edilen ev sayısı 24 oldu.
KARABÜK (AA) - Karabük'ün Yenice ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle tedbir amaçlı tahliye edilen ev sayısı 24 oldu.
Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, Yenice Değirmenyanı köyü Erfeyli Mahallesi'nde heyelan nedeniyle tedbir amaçlı tahliye edilen ev sayısının 24'e çıktığı belirtildi.
Açıklamada, afetzedelere yönelik her türlü desteğin sağlandığı kaydedildi.