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Son dakika haberi: Heyelan nedeniyle boşaltılan ev sayısı 24'e yükseldi

AA, Ahmet Özler - Güncel
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Son dakika gündem haberi: Karabük'ün Yenice ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle tedbir amaçlı tahliye edilen ev sayısı 24 oldu.

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Yenice ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle tedbir amaçlı tahliye edilen ev sayısı 24 oldu.

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, Yenice Değirmenyanı köyü Erfeyli Mahallesi'nde heyelan nedeniyle tedbir amaçlı tahliye edilen ev sayısının 24'e çıktığı belirtildi.

Açıklamada, afetzedelere yönelik her türlü desteğin sağlandığı kaydedildi.

Son dakika haberi: Heyelan nedeniyle boşaltılan ev sayısı 24'e yükseldi

Son dakika haberi: Heyelan nedeniyle boşaltılan ev sayısı 24'e yükseldi

Son dakika haberi: Heyelan nedeniyle boşaltılan ev sayısı 24'e yükseldi

Son dakika haberi: Heyelan nedeniyle boşaltılan ev sayısı 24'e yükseldi

Son dakika haberi: Heyelan nedeniyle boşaltılan ev sayısı 24'e yükseldi

Son dakika haberi: Heyelan nedeniyle boşaltılan ev sayısı 24'e yükseldi

AA / Ahmet Özler - Güncel

Karabük, Güncel, Haberler

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