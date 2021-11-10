Son dakika gündem: İran'ın Kerec kentindeki tüp gaz dolum tesisinde patlama meydana geldi
AA / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberi: İran'ın Kerec kentindeki tüp gaz dolum tesisinde patlama meydana geldiği bildirildi.
İran'ın Kerec kentindeki tüp gaz dolum tesisinde patlama meydana geldiği bildirildi.
İran devlet televizyonuna göre, bugün ikindi saatlerinde izinsiz faaliyet yürüten bir tüp gaz dolum ve dağıtım tesisinde meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı.
Çıkan yangının itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldüğü, olayda ölü ya da yaralı olmadığı belirtildi.
AA / Muhammet Kurşun - Son Dakika Haberleri
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