Son dakika gündem: İran'ın Kerec kentindeki tüp gaz dolum tesisinde patlama meydana geldi

İran'ın Kerec kentindeki tüp gaz dolum tesisinde patlama meydana geldiği bildirildi.

İran devlet televizyonuna göre, bugün ikindi saatlerinde izinsiz faaliyet yürüten bir tüp gaz dolum ve dağıtım tesisinde meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı.

Çıkan yangının itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldüğü, olayda ölü ya da yaralı olmadığı belirtildi.

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