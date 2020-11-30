Son dakika gündem: Gaziantep'te, 909 kişiye koronavirüs cezası

Edinilen son dakika haberine göre GAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 909 kişiye idari para cezası verildi.

GAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 909 kişiye idari para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından dün kent genelinde, koronavirüs denetimi yapıldı. Denetimlerde, sosyal mesafe ve maske takma kuralını ihlal eden 404, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 425, kısıtlama ihlali yapan 20 yaş altı 61, 65 yaş üstü 1 kişiye 900'er lira idari para cezası verildi. Denetimlerde ayrıca karantina adreslerini terk ettiği belirlenen 18 kişi ise 3 bin 150'şer lira idari para cezası kesildikten sonra yurda yerleştirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan KIRMIZITAŞ