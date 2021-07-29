Son dakika gündem: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "6 noktada Kızılay sıcak yemek servisi yapıyor, diğer giyecek gibi acil ihtiyaçların karşılanması için muhtarlarla bir...
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Son dakika gündem: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "6 noktada Kızılay sıcak yemek servisi yapıyor, diğer giyecek gibi acil ihtiyaçların karşılanması için muhtarlarla bir...

Son dakika gündem: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: '6 noktada Kızılay sıcak yemek servisi yapıyor, diğer giyecek gibi acil ihtiyaçların karşılanması için muhtarlarla bir...
Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "6 noktada Kızılay sıcak yemek servisi yapıyor, diğer giyecek gibi acil ihtiyaçların karşılanması için muhtarlarla bir iletişim ağı oluşturuldu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "6 noktada Kızılay sıcak yemek servisi yapıyor, diğer giyecek gibi acil ihtiyaçların karşılanması için muhtarlarla bir iletişim ağı oluşturuldu."

Son dakika gündem: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: '6 noktada Kızılay sıcak yemek servisi yapıyor, diğer giyecek gibi acil ihtiyaçların karşılanması için muhtarlarla bir...
Son dakika gündem: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: '6 noktada Kızılay sıcak yemek servisi yapıyor, diğer giyecek gibi acil ihtiyaçların karşılanması için muhtarlarla bir...
Son dakika gündem: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: '6 noktada Kızılay sıcak yemek servisi yapıyor, diğer giyecek gibi acil ihtiyaçların karşılanması için muhtarlarla bir...
Son dakika gündem: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: '6 noktada Kızılay sıcak yemek servisi yapıyor, diğer giyecek gibi acil ihtiyaçların karşılanması için muhtarlarla bir...

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun

Son dakika haberleri | Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: '76 yapı, 155 bağımsız bölüm incelendi ve bu çerçevede 77 bağımsız bölümün yanarak acil ağır hasarlı veya...
Son dakika haberleri | Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "76 yapı, 155 bağımsız bölüm incelendi ve bu çerçevede 77 bağımsız bölümün yanarak acil ağır hasarlı veya...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: 'Vatandaşlarımıza yardımları zamanında ulaştırmak için AFAD'ın koordinasyonunda bir lojistik merkezi oluşturuldu.'
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Son dakika gündem: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "6 noktada Kızılay sıcak yemek servisi yapıyor, diğer giyecek gibi acil ihtiyaçların karşılanması için muhtarlarla bir... - Haberler
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