Son dakika gündem: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "6 noktada Kızılay sıcak yemek servisi yapıyor, diğer giyecek gibi acil ihtiyaçların karşılanması için muhtarlarla bir...

Son dakika habere göre Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "6 noktada Kızılay sıcak yemek servisi yapıyor, diğer giyecek gibi acil ihtiyaçların karşılanması için muhtarlarla bir iletişim ağı oluşturuldu.