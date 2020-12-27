Son dakika gündem: Bakan Pakdemirli: "Milas'ın binlerce yıllık zeytinyağı AB Komisyonunca koruma altına alındı"
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Son dakika gündem: Bakan Pakdemirli: "Milas'ın binlerce yıllık zeytinyağı AB Komisyonunca koruma altına alındı"

27.12.2020 10:33 | Son Güncelleme: 27.12.2020 10:37
Son dakika gündem: Bakan Pakdemirli:

Son dakika haber: Binlerce yılda oluşan tecrübe ve bilgi birikimiyle üretilen Milas zeytinyağının, Avrupa Birliği Komisyonu tarafından tescil edilerek koruma altına alındığını belirten Tarım ve Orman Bakanı Dr.

Binlerce yılda oluşan tecrübe ve bilgi birikimiyle üretilen Milas zeytinyağının, Avrupa Birliği Komisyonu tarafından tescil edilerek koruma altına alındığını belirten Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, bu tescil işleminden sonra Türkiye'nin AB'de coğrafi tescil alan ürün sayısının 5'e yükseldiğini söyledi.

Tarihi binlerce yıl önceye giden Milas bölgesindeki zeytinyağı üretiminin, yöre insanının kültürünün ayrılmaz bir parçası olduğunun altını çizen Bakan Pakdemirli, "Milas ilçe sınırları içinde çok yaygın bir şekilde 'memecik' türü zeytin ağaçları bulunur. Memecik türü, milyonlarca yılda oluşmuş Akdeniz iklim kuşağının ve coğrafi bölgesinin doğal bitki ve ağaç türlerinden. Bu nedenle yörenin havasından, toprağından ve suyundan aldığı özellikleriyle, lezzet özellikleri üstün bir zeytin ve zeytinyağı üretilmesini sağlamaktadır" diye konuştu.

Milas'ın coğrafi özellikleri sebebiyle zeytin ağaçlarının yağ oranının yüksek, aromasının bol, polifenol değerlerinin zengin, üstün lezzetli zeytin ve zeytinyağı üretilmesini sağladığına vurgu yapan Pakdemirli "Ağaçlar doğal ortamında insan müdahalesi olmaksızın, kendiliğinden yetiştiği için Milas zeytinyağı da bu anlamda organik özellikte bir zeytinyağıdır" açıklamasında bulundu.

Bu özellikleri sebebiyle Milas zeytinyağının, AB Komisyonu tarafından 23 Aralık 2020 tarihinde tescil edilerek koruma altına alındığını belirten Bakan Pakdemirli, Milas zeytinyağı ile birlikte Türkiye'nin AB'de coğrafi tescil alan ürün sayısının 5'e yükseldiğini sözlerine ekledi. - ANKARA

Son dakika gündem: Bakan Pakdemirli: 'Milas'ın binlerce yıllık zeytinyağı AB Komisyonunca koruma altına alındı'
Son dakika gündem: Bakan Pakdemirli: 'Milas'ın binlerce yıllık zeytinyağı AB Komisyonunca koruma altına alındı'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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