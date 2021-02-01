Son dakika gündem: Antalya Kumluca'da bir mahalle karantinaya alındı
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Son dakika gündem: Antalya Kumluca'da bir mahalle karantinaya alındı

01.02.2021 21:43 | Son Güncelleme: 01.02.2021 21:46
Son dakika gündem: Antalya Kumluca'da bir mahalle karantinaya alındı

Son dakika gündem haberi: Antalya'nın Kumluca ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, bir mahalle karantinaya alındı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, bir mahalle karantinaya alındı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kovid-19 vakalarının ve temaslı kişilerin görülmesi nedeniyle Sarıcasu mahallesi, Boğaz ve Hacıömerler mevkisinin karantinaya alınmasına karar verdi.

Giriş çıkışlara izin verilmeyen bölgede jandarma ve sağlık ekipleri önlem aldı.

Kumluca Kaymakamı Uğur Kolsuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, son günlerde ilçe genelinde koronavirüs vakalarında bir artış görüldüğünü ve bunun sonucunda ek tedbirler alındığını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çakmak

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