Son Dakika | GÜNDEM / 14 Ekim 2020

Son dakika gündem haberi: Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak.

(TBMM/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası açıklamalarda bulunacak.

(Ankara/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM'den

Genel Kurulda, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

Çevre Komisyonunda, Türkiye Çevre Ajansının kurulmasını öngören kanun teklifi ele alınacak.

(TBMM/14.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- KKTC'deki cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması sonrası gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'daki çatışmaların durdurulması amacıyla varılan ateşkes süreci ve bölgedeki gelişmeler takip edilecek.

(Bakü) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.?

(Ankara/Atina/Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "ICCI 2020 – 26. Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı"na video konferans yöntemiyle iştirak edecek.

(Ankara/10.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 14 Ekim Dünya Standartlar Günü kapsamında, webinar üzerinden standardizasyon konusunda güncel gelişmelerin değerlendirileceği seminere katılacak.

(Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, video konferans yöntemiyle, MÜSİAD Akıllı Tarım Kent Projesi'nin açılışına iştirak edecek.

(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- TÜİK, eylül ayı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi'ni açıklayacak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davaya Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

2- İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde, firari sanık eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'ın MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin yargılanması sürdürülecek.

(İstanbul/11.00)

3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki 4. maçında Türk Telekom Stadı'nda Sırbistan'la karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izleyecek.

(İstanbul/21.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- UEFA Uluslar Ligi'nin 4. haftası, A, B ve C liglerinde yapılacak grup maçlarıyla tamamlanacak.

3- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe Beko, Rusya'nın CSKA Moskova takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.45) (Fotoğraflı)

4- Basketbol ULEB Avrupa Kupası'nın 3. haftasında A Grubu'nda Bahçeşehir Koleji, İspanya'nın Joventut Badalona takımını konuk edecek.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

5- Kulüpler Birliği Vakfı, yapacağı olağan toplantıda gündemindeki konuları görüşecek.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2. haftadan ertelenen Sorgun Belediyespor-Tokat Belediye Plevne, 4. haftadan ertelenen Afyon Belediye Yüntaş-Galatasaray HDI Sigorta, 6. haftadan ertelenen Arhavi Voleybol-Arkas Spor ve Altekma-İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçları yapılacak.

(Yozgat/Afyonkarahisar/16.00/Artvin/13.00/İzmir/17.00) (Fotoğraflı)

7- Futbolda Misli.com 2. Lig'de 5. hafta maçları yapılacak.

8- Ziraat Türkiye Kupası'nda tek maç eleme usulüne göre oynanan 2020-2021 sezonu 1. tur mücadelesine 15 maçla devam edilecek.

ÖZEL HABER

1- Fındık ihracatında AB ülkeleri söz sahibi

Fındık ve mamulleri sektörünün yılın 9 ayında en fazla ihracat gerçekleştirdiği 10 ülke İtalya, Almanya, Fransa, Polonya, Kanada, Hollanda, Avusturya, İsviçre, İspanya ve Belçika olarak belirlendi

Sektör, söz konusu dönemde İtalya'ya 330 milyon 220 bin dolarlık ihracat yaptı

Fındık ve mamulleri ihracatı, yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,8 artarak 1 milyar 450 milyon 568 bin dolara çıktı

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

2- Madencilik ürünleri ihracatına Çin damgası

Madencilik sektörü, geçen ay en fazla ihracatı 146 milyon 556 bin dolar ile Çin'e gerçekleştirdi

Miktar bazında da eylülde geçen yılın aynı dönemine göre en fazla ihracat 32 milyon 918 bin dolarla Çin'e yapıldı

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

3- Sosyal medya düzenlemesi ile muhatap bulma sorunu ortadan kalkacak

İstanbul Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Korhan Mavnacıoğlu:

"Sosyal ağ sağlayıcıların yasanın gereklerini yerine getirme noktasında yapacakları faaliyetler ve yetkili kurumlar ile yapacakları iş birliği, bir anlamda sosyal medya kullanımı sırlamasında dünyada üst sıralarda bulunan Türk sosyal medya kullanıcılarına verdiği değeri de ortaya koyacak"

"Reklamverenlerin sosyal medya platformlarına olan ilgisi ve ticari markaların her geçen gün artan potansiyeli göz önüne alındığında Türkiye'deki reklam pazarından pay alamama durumu, sosyal ağ sağlayıcılar için ciddi gelir kaybına neden olabilir"

"Kullanıcılar, çeşitli sözleşmeleri onaylasalar dahi verilerinin nasıl ve ne şekilde kullanıldığından emin olamamaktadır. İşte buradan hareketle yasal düzenlemelere ihtiyaç olduğunu görüyoruz"

"Sosyal medya platformları üzerinde yapılan paylaşımlar sonucu telif hakkı açısından sorun yaşayan ya da itibar kaybına uğrayarak mağduriyet yaşayan markalar da artık bu tür durumlarda karşılarında bir muhatap bulabilecek"

(Abdulkadir Günyol/İstanbul)

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Kaynak: Anadolu Ajansı