Son dakika güncel: Karabük'te kapısı açık otobüsten düşen yolcu yaralandı
Son dakika haberlerine göre Karabük'te kapısı açık özel halk otobüsünden düşen yolcu hastaneye kaldırıldı.
01.06.2020 19:43 | Son Güncelleme: 01.06.2020 20:38
Karabük'te kapısı açık özel halk otobüsünden düşen yolcu hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, kent merkezinden Aydınlıkevler Mahallesi'ne giden F.A. (38) idaresindeki 78 SV 868 plakalı özel halk otobüsü, Kayabaşı Köprüsü'nden geçtiği sırada ücret ödemeye çalışan R.D. (39), açık olan ön kapıdan düştü.
Sağlık ekipleri, yaralı erkek yolcuyu Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Kaynak: AA