Son dakika! Gaziantep Valisi Gül'den Kovid-19 uyarısı: "Vaka sayılarında yüz binde 27'lerden 67'lere çıktık"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika! Gaziantep Valisi Gül'den Kovid-19 uyarısı: "Vaka sayılarında yüz binde 27'lerden 67'lere çıktık"

17.03.2021 09:39 | Son Güncelleme: 17.03.2021 09:42
Son dakika! Gaziantep Valisi Gül'den Kovid-19 uyarısı:

Son dakika haberine göre Gaziantep Valisi Davut Gül, kentteki vaka sayılarının bir ay içinde yüz binde 27'lerden 67'lere geldiği belirterek, "Kurallara uyduğumuzda bir hafta, on gün içerisinde çok çabuk eski rakamlara dönebiliriz. Bu da kişisel tedbire bağlı." dedi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, kentteki vaka sayılarının bir ay içinde yüz binde 27'lerden 67'lere geldiği belirterek, "Kurallara uyduğumuzda bir hafta, on gün içerisinde çok çabuk eski rakamlara dönebiliriz. Bu da kişisel tedbire bağlı." dedi.

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında başlattığı "Dinamik Denetim Süreci" Gaziantep'te uygulanıyor.

Vali Davut Gül beraberindeki Şahinbey Kaymakamı Tahir Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan'la Gaziantep Kalesi civarında denetim gerçekleştirdi.

Gül, gazetecilere, Gaziantep'te 8 bin kişinin denetim faaliyetlerine katıldığını söyledi.

Esnafı ziyaret ederek, tedbirler hakkında bilgi verdiklerini dile getiren Gül, şunları kaydetti:

"Tedbirlere uyulduğu zaman vaka sayıları hızla düşüyor, uyulmadığında ise artıyor. Bir ay içerisinde vaka sayılarında yüz binde 27'lerden 67'lere çıktık. Kurallara uyduğumuzda bir hafta, on gün içerisinde çok çabuk eski rakamlara dönebiliriz. Bu da kişisel tedbire bağlı. İsteğimiz ticari hayatın herhangi aksamaya uğramaması, sürecin kontrollü bir şekilde devam etmesi, aşıların etkisini göstermesi. Koronavirüsün etkisini kaybetmesi belli bir zaman alacak. Hayatın devam etmesi gerekiyor. Her şeyi kararında ve kontrollü yapacağız. Vatandaşlara da bunları hatırlatıyoruz."

Gül, denetim çalışmaları sırasında vatandaşlarla da bir süre sohbet ederek, kurallara uymaları konusunda tavsiyelerde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Joe Biden Ziya Selçuk Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hülya Avşar Aleyna Tilki Pelin Öztekin İbrahim Tatlıses
Spor Ünal Karaman Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Fırat Aydınus Halis Özkahya
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Kavga
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! Gaziantep Valisi Gül'den Kovid-19 uyarısı: "Vaka sayılarında yüz binde 27'lerden 67'lere çıktık" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 09:43:25. #1.14#
title