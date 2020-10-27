Son dakika haberi | Lokomotifin hafif ticari araca çarpması güvenlik kamerasında
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Son dakika haberi | Lokomotifin hafif ticari araca çarpması güvenlik kamerasında

27.10.2020 14:41 | Son Güncelleme: 27.10.2020 14:53

Son dakika haberi: Gaziantep'in İslahiye ilçesinde geçen hafta lokomotifin hafif ticari araca çarptığı ve 2 kişinin hayatını kaybettiği kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde geçen hafta lokomotifin hafif ticari araca çarptığı ve 2 kişinin hayatını kaybettiği kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Kozdere Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte yaşanan kaza lokomotifin güvenlik kamerasına yansıdı.

Son dakika haberi | Lokomotifin hafif ticari araca çarpması güvenlik kamerasında
Son dakika haberi | Lokomotifin hafif ticari araca çarpması güvenlik kamerasında
Son dakika haberi | Lokomotifin hafif ticari araca çarpması güvenlik kamerasında

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.10.2020 14:53:04. #1.14#
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