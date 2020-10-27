Son dakika haberi | Lokomotifin hafif ticari araca çarpması güvenlik kamerasında
27.10.2020 14:41 | Son Güncelleme: 27.10.2020 14:53
Son dakika haberi: Gaziantep'in İslahiye ilçesinde geçen hafta lokomotifin hafif ticari araca çarptığı ve 2 kişinin hayatını kaybettiği kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde geçen hafta lokomotifin hafif ticari araca çarptığı ve 2 kişinin hayatını kaybettiği kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Alınan bilgiye göre, Kozdere Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte yaşanan kaza lokomotifin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek