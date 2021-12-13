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Son Dakika: Galatasaray'da Muslera depremi! Sahayı sedye üzerinde terk etti

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Son dakika: Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray'ın deplasmanda Sivasspor'a konuk olduğu maçta talihsiz bir olay yaşandı. Maçın 80. dakikasında Muslera ve Luyindama çarpıştıktan sonra Sivasspor Faycal Fajr ile golü buldu. Golün ardından yerden kalkamayan Muslera, sedyeyle maçtan alınırken yerine İsmail Çipe girdi.

Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, deplasmanda Sivasspor'a konuk oldu. Maçın 80. dakikasında ise Galatasaray adına talihsiz anlar yaşandı.

LUYINDAMA VE MUSLERA ÇARPIŞTI

Ceza alanının hemen üzerinde Fernando Muslera ile Christian Luyindama'nın çarpışması sonrasında topla buluşan Yatabare pasını müsait durumdaki Faycal Fajr'a aktardı. Fajr da sert ve düzgün vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluşturdu.

Son Dakika: Galatasaray'da Muslera depremi! Sahayı sedye üzerinde terk etti

MUSLERA YERDEN KALKAMADI

Ancak golün atıldığı sırada Muslera, yerden kalkamazken sağlık ekipleri sahaya girdi. Muslera'ya tedavi uygulayan sağlık ekipleri, teknik ekibe değişiklik işareti yaptı. Sahayı sedye ile terk eden Muslera'nın yerine İsmail Çipe girdi. Muslera'nın üzüntülü hali ise kameralara yansıdı.

Son Dakika: Galatasaray'da Muslera depremi! Sahayı sedye üzerinde terk etti

Son Dakika: Galatasaray'da Muslera depremi! Sahayı sedye üzerinde terk etti

Son Dakika: Galatasaray'da Muslera depremi! Sahayı sedye üzerinde terk etti

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