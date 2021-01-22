Son dakika... Fransa, Kovid-19 aşısı teslimatında gecikmeler yaşanması halinde ceza veya yaptırım uygulayabilir
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Son dakika... Fransa, Kovid-19 aşısı teslimatında gecikmeler yaşanması halinde ceza veya yaptırım uygulayabilir

22.01.2021 16:39 | Son Güncelleme: 22.01.2021 16:43
Son dakika... Fransa, Kovid-19 aşısı teslimatında gecikmeler yaşanması halinde ceza veya yaptırım uygulayabilir

Son dakika haber... Fransa'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune, Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının teslimatının 25 Ocak'tan itibaren normal ritminde devam edeceğini belirterek "Avrupalılar olarak bu laboratuvarlarla sözleşmeler imzaladık.

Fransa'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune, Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının teslimatının 25 Ocak'tan itibaren normal ritminde devam edeceğini belirterek "Avrupalılar olarak bu laboratuvarlarla sözleşmeler imzaladık. Verilen taahhütlere saygı gösterilmeli. Aksi takdirde ceza veya yaptırım uygulanabilir." dedi.

Beaune, Europe 1 radyosunda, Amerikan ilaç firması Pfizer'ın aşıların teslimatında 3-4 hafta gecikme yaşanacağı açıklamasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Pfizer firmasının yetkilisini aradığını ve aşı tedarikinde yaşanan gecikmeler hakkında bilgi aldığını aktaran Beaune, İtalya'nın bu konuda yasal yollara başvurmasına ilişkin soruya, "Amaç 2 yıl sürecek bir dava açmak değil, dozların şimdi teslim edilmesi. Dozların hemen gelmesi için Pfizer'a baskı uygulamak daha etkili bir yöntem." yanıtını verdi.

Beaune, 25 Ocak'tan itibaren teslimatın normal ritminde devam edeceğini belirterek "Avrupalılar olarak bu laboratuvarlarla sözleşmeler imzaladık. Verilen taahhütlere saygı gösterilmeli. Aksi takdirde ceza veya yaptırım uygulanabilir." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

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