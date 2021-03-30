Son dakika... Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve IKBY Başkanı Barzani Paris'te bir araya geldi
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Son dakika... Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve IKBY Başkanı Barzani Paris'te bir araya geldi

Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan - Haberler | Güncel
Son dakika... Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve IKBY Başkanı Barzani Paris'te bir araya geldi

Edinilen son dakika haberine göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris'te Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris'te Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü.

Barzani, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Paris'te Macron ile görüşmekten memnuniyet duyduğunu belirtti.

Fransa'nın bölgeye desteğinden dolayı Macron'a teşekkür eden Barzani, görüşmede ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele aldıklarını kaydetti.

Görüşmeye ilişkin Elysee Sarayı'ndan henüz resmi açıklama yapılmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

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