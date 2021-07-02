Son Dakika: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vitor Pereira oldu
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Son Dakika: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vitor Pereira oldu

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Son dakika: Fenerbahçe'de ikinci Vitor Pereira dönemi. Sarı-Lacivertliler'in uzun süren hoca bekleyişi Pereira ile sonlandı. Benitez, Bilic, Bielsa, Favre, Fonseca gibi isimlerle anılan Sarı-Lacivertliler'in ismi hiç geçmeyen Portekizli teknik adam Vitor Pereira ile anlaşması gündemi salladı.

Portekizli teknik adam Vitor Pereira yeniden Fenerbahçe'de. 2015-16 sezonunda Sarı-Lacivertliler'i çalıştıran Pereira, 6 yıl sonra yuvaya döndü.

Sarı-Lacivertliler, "Vitor Pereira Fenerbahçe'de; Yarım kalan hikaye mutlu bir sona kavuşacak" açıklamasıyla Portekizli hocayı duyurdu.

Vitor Pereira'nın ilk sözleri:

"YARIM KALMIŞ BİR AŞKTI"

"Fenerbahçe'de her zaman tutkuyu ve hırsı hissetmiştim. Ancak istikrarlı bir yapı kurmak ve hedeflenen başarıya ulaşmak için daha fazla zamana ihtiyaç vardı. Ne yazık ki istediğim kadar zamana sahip olamadım. Fenerbahçe benim için yarım kalmış bir aşktı. Kariyerimde neredeyse gittiğim her kulüpte zaferler ve kupalar kazandım. Ama Fenerbahçe'de kupa kazanamadım. Şimdi yarım kalan bu hikâyeyi şampiyonluk kupaları ile taçlandırma zamanıdır. İşte o zaman yarım kalan bu hikâye mutlu bir sona kavuşacak.

"ALİ KOÇ İLE BAKIŞ AÇILARIMIZ ÇOK BENZER"

Başkan Ali Koç'la yaptığım görüşmede bakış açılarımızın çok benzer olduğunu fark etmem uzun sürmedi. Kendisine bana bu fırsatı verdiği için müteşekkirim. Fenerbahçe'nin geleceği konusunda ortaya koyduğu vizyon, anlattıkları beni oldukça etkiledi.

"UMARIM ÖZLENEN ŞAMPİYONLUĞA OMUZ OMUZA VEREREK ULAŞACAĞIZ"

Ocak ayında bir gazeteye verdiğim özel röportajda Türkiye'de kulüplerin yarını düşünmediğini, gelecekle ilgili bir vizyon koymadığını belirtmiştim. Fenerbahçe Spor Kulübü bana çok etkileyici bir plan ve programla geldi. Bu planın bizi başarıya ulaştıracak bir yapılanmanın parçası olduğunu hissediyorum. Bu sebeple çok heyecanlıyım. Bununla beraber heyecanımı 2 katına çıkaran bir diğer konu, büyük Fenerbahçe camiasının taraftarlarının önüne çıkmak olacak. Taraftarımızın stadyumda yarattıkları coşkuyu da çok özledim. Umuyorum ki önümüzdeki sezon özlenen şampiyonluğa omuz omuza vererek ulaşacağız."

Fenerbahçe'den yapılan paylaşım:

Son Dakika: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vitor Pereira oldu
Son Dakika: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vitor Pereira oldu
Son Dakika: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vitor Pereira oldu
Son Dakika: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vitor Pereira oldu

Ayrıntılar geliyor...

Son Dakika: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vitor Pereira oldu
Fenerbahçe'de ikinci Vitor Pereira dönemi
Fenerbahçe'de ikinci Vitor Pereira dönemi
Fenerbahçe Kulübü, teknik direktörlüğe daha önce de çalıştıkları Portekizli Vitor Pereira'nın getirildiğini açıkladı.
Fenerbahçe Kulübü, teknik direktörlüğe daha önce de çalıştıkları Portekizli Vitor Pereira'nın getirildiğini açıkladı.
- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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