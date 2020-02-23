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Son Dakika: Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde ilk 11'ler belli oldu

Son dakika: Tüm Türkiye'nin merakla beklediği Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde ilk 11'ler belli oldu. Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanacak derbi mücadelesinin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

23.02.2020 17:48 | Son Güncelleme: 23.02.2020 17:55
Son Dakika: Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde ilk 11'ler belli oldu

Toto Süper Lig'de 23. haftanın en önemli maçı, Ülker Stadı'nda oynanacak. Fenerbahçe ile Galatasaray, kritik derbide karşı karşıya gelecek.

Şampiyonluk yarışı veren iki takımın da hedefi, derbiyi kazanarak zirveden uzaklaşmamak.

GUSTAVO'NUN YERİNE TOLGAY

Ev sahibi Fenerbahçe, sakat Emre Belözoğlu ve cezalı Luiz Gustavo'nun yerine orta sahada Ozan Tufan ve Tolgay Arslan ile mücadele edecek. Uzun süreli sakatlığını atlatan Hasan Ali Kaldırım da ilk 11'deki yerini aldı.

FALCAO, SARACCHI VE ONYEKURU 11'DE

Konuk ekip Galatasaray'da ise cezalı Mario Lemina'nın yerine Younes Belhanda 11'de yer aldı. Radamel Falcao, Henry Onyekuru ve Marcelo Saracchi de derbide 11'de mücadele edecek.

İki takımın sahaya çıkacağı 11'ler şöyle;

FENERBAHÇE: Altay, Isla, , , Hasan Ali, Tolgay, Ozan Tufan, Dirar, Tolga Ciğerci, Kruse, Vedat Muriqi

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Ömer, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Falcao


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: Son Dakika: Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde ilk 11'ler belli oldu
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