Son Dakika: Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde ilk 11'ler belli oldu
Son dakika: Tüm Türkiye'nin merakla beklediği Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde ilk 11'ler belli oldu. Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanacak derbi mücadelesinin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
Spor Toto Süper Lig'de 23. haftanın en önemli maçı, Ülker Stadı'nda oynanacak. Fenerbahçe ile Galatasaray, kritik derbide karşı karşıya gelecek.
Şampiyonluk yarışı veren iki takımın da hedefi, derbiyi kazanarak zirveden uzaklaşmamak.
GUSTAVO'NUN YERİNE TOLGAY
Ev sahibi Fenerbahçe, sakat Emre Belözoğlu ve cezalı Luiz Gustavo'nun yerine orta sahada Ozan Tufan ve Tolgay Arslan ile mücadele edecek. Uzun süreli sakatlığını atlatan Hasan Ali Kaldırım da ilk 11'deki yerini aldı.
FALCAO, SARACCHI VE ONYEKURU 11'DE
Konuk ekip Galatasaray'da ise cezalı Mario Lemina'nın yerine Younes Belhanda 11'de yer aldı. Radamel Falcao, Henry Onyekuru ve Marcelo Saracchi de derbide 11'de mücadele edecek.
İki takımın sahaya çıkacağı 11'ler şöyle;
FENERBAHÇE: Altay, Isla, Serdar Aziz, Jailson, Hasan Ali, Tolgay, Ozan Tufan, Dirar, Tolga Ciğerci, Kruse, Vedat Muriqi
GALATASARAY: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Ömer, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Falcao
Haber Videosu: Son Dakika: Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde ilk 11'ler belli oldu
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Bu Ömerde olmasa Türk takımı demek için şahit lazım, Kurtarıcı diye aldığımız Emre yok, FB yensinde şu Terimden bi kurtulalım, ama aynısını FB lilerde söylüyorCevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
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bu takımlarda hıc mı turk oyuncu yok bız ne gune duruyoruz yabancıya bır sınırlama gelmelı derım yoksa yabancı futbolcu cennetı olacagız bu gıdısleCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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BU terimin belhanda ısrarını anlayamıyorumCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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GEÇMİŞ OLSUN GSCevap Yaz 4 3 Yayından Kaldır
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Cincon bildiğin ecnebi takım ya laCevap Yaz 6 4 Yayından Kaldır