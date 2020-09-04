Son Dakika: En fazla kazandıran BES fonları
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Son Dakika: En fazla kazandıran BES fonları

Son dakika haberleri: Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,67 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,59 ile "VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF" ve yüzde 0,54 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF" oldu.

Son Dakika: En fazla kazandıran BES fonları
04.09.2020 13:55 | Son Güncelleme: 04.09.2020 13:58

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,67 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,59 ile "VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF" ve yüzde 0,54 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,014508 0,67
VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,091809 0,59
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,027179 0,54
Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,069928 0,42
Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,065971 0,42
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,099303 0,40
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,054259 0,39
VEM Birinci Değişken EYF 0,042969 0,37
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,060542 0,33
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,043760 0,31
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: AA

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