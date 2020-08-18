Son dakika ekonomi: Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,558343 -0,37 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,034462 -0,30 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,059061 -0,28 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,223579 -0,26 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,197451 -0,22 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,850136 -1,30 Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,027732 -1,00 Actus Portföy His. Sen. Fonu 2,357837 -0,56 Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 1,115684 -0,31 Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,033997 -0,30 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 2,306777 -1,23 Aura Portföy Değ. Fon 0,706032 -0,43 İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,030512 -0,37 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,097041 -0,27 Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,518793 -0,16 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Global Md Portföy Katılım Fonu 1,035800 -0,90 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,119811 -0,32 Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,020555 -0,05

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA