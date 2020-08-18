Son dakika ekonomi: Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Son dakika haberi: Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,558343 -0,37
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç.
18.08.2020 13:47 | Son Güncelleme: 18.08.2020 13:50
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,558343
|-0,37
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,034462
|-0,30
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,059061
|-0,28
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,223579
|-0,26
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,197451
|-0,22
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|0,850136
|-1,30
|Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,027732
|-1,00
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|2,357837
|-0,56
|Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu
|1,115684
|-0,31
|Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,033997
|-0,30
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|2,306777
|-1,23
|Aura Portföy Değ. Fon
|0,706032
|-0,43
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,030512
|-0,37
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,097041
|-0,27
|Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon
|1,518793
|-0,16
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Global Md Portföy Katılım Fonu
|1,035800
|-0,90
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,119811
|-0,32
|Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,020555
|-0,05
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA