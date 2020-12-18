Son dakika ekonomi: Groupe PSA, "2021 Uluslararası Yılın Vanı" ödülünü kazandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika ekonomi: Groupe PSA, "2021 Uluslararası Yılın Vanı" ödülünü kazandı

18.12.2020 20:23 | Son Güncelleme: 18.12.2020 20:26
Son dakika ekonomi: Groupe PSA,

Son dakika gelişmesine göre Groupe PSA, yeni nesil tamamen elektrikli kompakt van sınıfında "2021 Uluslararası Yılın Vanı" (IVOTY) ödülünü kazandı.

Groupe PSA, yeni nesil tamamen elektrikli kompakt van sınıfında "2021 Uluslararası Yılın Vanı" (IVOTY) ödülünü kazandı.

Groupe PSA açıklamasına göre, 24 Avrupa ülkesinden ve Rusya'dan 24 bağımsız gazeteci ve uzmandan oluşan jüri, yeni Peugeot e-Expert, Citroen e-Jumpy, Opel Vivaro-e ve Vauxhall Vivaro-e'yi "2021 Uluslararası Yılın Vanı" (IVOTY) seçti.

Yeni Peugeot e-Expert, Citroen e-Jumpy, Opel Vivaro-e ve Vauxhall Vivaro-e, çapraz iş programının bir parçası olarak tasarlandı ve tüm müşterilere ödün vermeden taşıma kapasiteleri ve yükleme hacimleri sunuyor. Şirketin, yeni nesil teknolojilerden, destek sistemlerinden ve müşterilerinin güvenliği ve rahatlığına olan bağlılığından destek alıyorlar.

Peugeot Partner, Citroen Berlingo van, Opel Combo ve Vauxhall Combo serisine verilen "2019 Uluslararası Yılın Vanı" ödülünün ardından, sadece iki yıl içindeki bu ikinci IVOTY ödülü, Groupe PSA'nın yeni nesil hafif ticari araçlarının ve elektriğe geçiş stratejisinin pazarla olan ilişkisini doğruluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IVOTY Başkanı Jarlath Sweeney, PSA dörtlüsünün, Avrupa pazarında 300 kilometreden fazla bir menzil ile satışa sunulan ilk elektrikli vanlar olduğunu belirtti.

Sweeney, "Mükemmel sürüş kabiliyetiyle kusursuz bir şekilde üretilmişlerdir ve daha düşük gürültü seviyelerine sahip olmaları dışında, sürüş hissini dizel versiyondan ayıran pek bir fark yoktur. Kompakt vanların tamamen elektrikli versiyonlarıyla PSA dörtlüsü, profesyonel işletmelerde e-mobilite için muazzam itici bir güç sağlıyor ve emisyonsuz taşımacılığın yaygınlaştırılmasını ve ölçeklendirilmesini zorunlu kılıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Meral Danış Beştaş
Magazin Cansu Dere Gülben Ergen İbrahim Tatlıses Mustafa Üstündağ
Spor Erol Bulut Burak Yılmaz Samet Aybaba Ümit Şamiloğlu Cristiano Ronaldo
Tüm Haberler Türk Karar Beşiktaş Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika ekonomi: Groupe PSA, "2021 Uluslararası Yılın Vanı" ödülünü kazandı | Haberler.com Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 20:35:36. #1.14#
title