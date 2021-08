Son dakika... Dövülerek öldürülen engellinin ailesinden sanıklardan birinin serbest kalmasına tepki

ANTALYA'da park meselesi yüzünden evinin önünde dövüldükten sonra tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybeden yüzde 90 engelli Mümin Kara'nın ailesi, tutuklu iki sanıktan birinin adli kontrol şartıyla serbest kalmasına tepki gösterdi. Savcılığın 'kasten öldürme' suçundan yargılanmasını istediği A.Y.'nın kendilerine zarar vermesinden korkan Kara ailesi polisten yardım istedi.

Kepez ilçesinde, 19 Şubat'ta, yüzde 90 engelli Mümin Kara (58), yüzde 40 engelli eşi Emine Kara (50), çocukları Fatma ve Bekir Kara ile evlerinin yanındaki işletme sahibi Nurettin Yaşar ve oğlu A.Y. arasında, iddiaya göre, park yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Nurettin Yaşar ile oğlu A.Y., araçtaki Mümin Kara'yı dövdü. Olay sırasında sağ bacağını tutarak, "Sağ bacağım sakat, oraya vurmayın" diye bağıran Mümin Kara, çevredekilerin araya girmesiyle saldırganlar tarafından bırakıldı. Bu sırada Mümin Kara'nın boğazına kaçan dili eşi tarafından çıkartıldı, durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi.

Gelen polis ekipleri, şüpheli baba oğlu gözaltına alırken, Mümin Kara, kaldırıldığı Kepez Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde engeli olan sağ bacağında ve kafatasındaki kırıklar nedeniyle ameliyat edildi. Ameliyattan çıkan Mümin Kara yoğun bakıma alındı. Olayın gerçekleştiği gün ifadeleri alınıp serbest bırakılan şüpheliler Nurettin Yaşar ile A.Y., 24 Şubat'ta tekrar gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi. Nurettin Yaşar, 'kasten yaralama' suçundan tutuklanıp cezaevine gönderildi, oğlu A.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.İDDİANAME HAZIRLANDIAntalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşam mücadelesi veren Mümin Kara, 9 gün sonra hayatını kaybetti. Kara'nın ölümü üzerine polis, olayda adı geçen A.Y.'yi de 'kasten öldürmeye yardım etmek' suçundan gözaltına aldı. Şüpheli, 28 Şubat'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi. Tutukluluğa yapılan itirazın ardından A.Y., 16 Temmuz'da adli kontrol şartıyla serbest kaldı.Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili olarak A.Y.'nin serbest kaldığı gün iddianame hazırladı. Cinayet Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, tutuklu Nurettin Yaşar ile tutuksuz sanık oğlu A.Y.'nin tutuklanması ve haklarında 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi istendi. İddianame, Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, olayın araç parkı nedeniyle yaşandığına dikkat çekilerek, "Park eden araçlar, engelli Kara ve ailesinin eve giriş yolunu engellemektedir. Maktul ve ailesi bu sebeple evine rahat girip çıkamamaktadır. Bundan dolayı da birçok kez taraflar arasında yaşanan tartışma zamanla husumete dönüştü" ifadelerine yer verildi.Olay günü de yine aynı nedenle tartışma yaşandığını belirtilen iddianamede şu cümlelere yer verildi: "Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Nurettin Yaşar ile oğlu A.Y. önce müşteki Bekir Kara'yı darbetmeye başladı. Bunu gören Mümin Kara da oğlunu kurtarmaya çalıştı. N.Y., Mümin Kara'nın yüzüne sertçe vurdu. Yere düşen Kara'yı bu sefer oğlu A.Y. ile yerde tekmelediler ve yumrukla yerdeyken darbetmeye devam edildi. Kara'nın 'Ayağım sakat, ayağıma vurmayın' demesine rağmen her iki sanık sakat ayağına tekmelerle vurmaya devam etti. Bunun üzerine Kara olay yerinde fenalaştı ve boğazına kaçan dilini eşi çıkarmaya çalıştı. 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan Kara, uğradığı yumruklu, tekmeli saldırı sebebiyle vücudunda meydana gelen kemik kırılmaları ve beyin kanaması sonucu yaşamını yitirdiği tespit edildi."İKİ ŞÜPHELİ DE SORUMLUİddianamede yer alan İstanbul Adli Tıp Kurumu 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu'nun raporunda, Kara'nın ölümüyle sanıkların darbetmesi arasında illiyet bağının bulunduğu tespit edildi ve 2 şüphelinin de maktulün ölümünden sorumlu olduğu vurgulandı. Cumhuriyet Savcısı her iki sanığın da 'kasten öldürme' suçundan müebbetle yargılanmasını talep etti.İddianamenin ellerine ulaşmasının ardından sanıklardan A.Y.'nin serbest kalmasına tepki gösteren Kara ailesi ve avukatı, karara anlam veremediklerini söyledi. Avukat Ali Oğuz Koçtürk, sanıkların soruşturma aşamasında tutuklandıklarını belirterek, "Sanıklar hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'beden bakımından kendisini savunamayacak bir kişiyi kasten öldürme', 'hakaret' ve 'tehdit' suçlarından iddianame hazırlandı. Her iki sanık Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak. Ancak, sanıklardan birinin iddianame hazırlanmadan önce Sulh Ceza Hakimliği'nce, adli kontrol şartıyla serbest kaldığını öğrendik. Sanığın tekrar tutuklanması için mahkemeye gerekli girişimlerde bulunduk. Biz mahkemenin, sanığın yeniden tutuklanacağına dair karar vereceğine inanıyoruz. Sanıkların gerekli cezayı alması için dosyanın takipçisi olacağız" dedi.Mümin Kara'nın oğlu Bekir Kara da ortada çok garip bir durum olduğuna dikkat çekerek, "İddianameye göre her iki sanığın da müebbetle yargılanması gerekiyor. Müebbet ceza alan birinin hayatı bitiyor. Şu an dışarıda olan şahıs gelse beni, annemi, kardeşimi öldürse hiçbir kaybı olmayacak. Çünkü zaten müebbetle yargılanıyor. Biz sanığın tahliyesine itiraz ettik. Umarım tutuklanır" diye konuştu.'ADALET İSTİYORUZ'Eşini kaybeden Emine Kara ise sanıklardan ikisinin soruşturma aşamasında tutuklandığını, sonrasında ise birinin tahliye edildiğini belirterek şöyle konuştu: "Şu an benim can güvenliğim de yok. Çünkü, karşı taraftan tehdit edildim. Bu konuda da polis merkezine şikayet dilekçesi verdim. Bu kişinin çocuğuma çoluğuma zarar vermesinden endişeliyim. Biz adalet istiyoruz. Eminiz ki savcılarımız en doğru kararı verecektir."

Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava, 20 Eylül'de görülmeye başlanacak.

