Son dakika! Diyarbakır'da tır ile minibüs çarpıştı: 1 kişi öldü, 19 kişi yaralandı - Haberler
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Son dakika! Diyarbakır'da tır ile minibüs çarpıştı: 1 kişi öldü, 19 kişi yaralandı

AA / Ömer Yasin Ergin - Haberler | Güncel
Son dakika! Diyarbakır'da tır ile minibüs çarpıştı: 1 kişi öldü, 19 kişi yaralandı

Son dakika haberi... Diyarbakır'da tır ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da tır ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.

Diyarbakır Urfa kara yolu Gömmetaş mevkisinde, plakaları ve sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen tır ile minibüs çarpıştı.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırılan 20 yaralıdan 1'i müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların hastanelerdeki tedavisi sürüyor.

AA / Ömer Yasin Ergin - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika! Diyarbakır'da tır ile minibüs çarpıştı: 1 kişi öldü, 19 kişi yaralandı - Haberler
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