Son dakika! Diyarbakır'a deprem mi oldu? Diyarbakır depremi şiddeti, zamanı ve merkezi nedir?

Son dakika! Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, çevre illerde de hissedildi. Peki, Diyarbakır depremi şiddeti, zamanı ve merkezi nedir? Diyarbakır'a deprem mi oldu İte son dakika Diyarbakır deprem haberleri…

Kandilli Rasathanesi, Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 4 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği ise 5 kilometre olarak açıklandı. Gelişme sonrası Diyarbakır'a deprem mi oldu? Diyarbakır depremi şiddeti, zamanı ve merkezi nedir gibi konular merak edildi.

DİYARBAKIR DEPREMİ ŞİDDETİ, ZAMANI VE MERKEZİ NEDİR?

Kandilli Rasathanesi, Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 4 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği ise 5 kilometre olarak açıklandı.

Çevredeki illerde de hissedilen sarsıntı sonrası henüz can veya mal kaybının olup olmadığı bilinmiyor.

Tarih: 16.07.2021 11:44:05

Büyüklük: 4

İl: Diyarbakir

İlçe:Ergani

Derinlik: 13.80

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