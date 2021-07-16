Son dakika! Diyarbakır'a deprem mi oldu? Diyarbakır depremi şiddeti, zamanı ve merkezi nedir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika! Diyarbakır'a deprem mi oldu? Diyarbakır depremi şiddeti, zamanı ve merkezi nedir?

Son dakika! Diyarbakır'a deprem mi oldu? Diyarbakır depremi şiddeti, zamanı ve merkezi nedir?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Son dakika! Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, çevre illerde de hissedildi. Peki, Diyarbakır depremi şiddeti, zamanı ve merkezi nedir? Diyarbakır'a deprem mi oldu İte son dakika Diyarbakır deprem haberleri…

Kandilli Rasathanesi, Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 4 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği ise 5 kilometre olarak açıklandı. Gelişme sonrası Diyarbakır'a deprem mi oldu? Diyarbakır depremi şiddeti, zamanı ve merkezi nedir gibi konular merak edildi.

DİYARBAKIR DEPREMİ ŞİDDETİ, ZAMANI VE MERKEZİ NEDİR?

Kandilli Rasathanesi, Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 4 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği ise 5 kilometre olarak açıklandı.

Çevredeki illerde de hissedilen sarsıntı sonrası henüz can veya mal kaybının olup olmadığı bilinmiyor.

Tarih: 16.07.2021 11:44:05

Büyüklük: 4

İl: Diyarbakir

İlçe:Ergani

Derinlik: 13.80

GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Muharrem İnce Mustafa Varank Süleyman Soylu İbrahim Aydemir
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Hande Erçel Kadir Doğulu
Spor Ali Koç Mesut Özil Şaban Yılmaz Rıza Çalımbay Volkan Demirel
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika! Diyarbakır'a deprem mi oldu? Diyarbakır depremi şiddeti, zamanı ve merkezi nedir? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.7.2021 12:02:41. #1.16#

title