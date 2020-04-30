Son Dakika: Mart ayında dış ticaret açığı %181,6 artarak 5,39 milyar dolara yükseldi Son dakika: Mart ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre %17,8 azalarak 13,42 milyar dolar, ithalat %3,1 artarak 18,81 milyar dolar olarak gerçekleşti. Böylece Mart'ta dış ticaret açığı %181,6 artarak 1,91 milyar dolardan 5,39 milyar dolara yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2020 yılı Mart ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %17,8 azalarak 13 milyar 422 milyon dolar, ithalat %3,1 artarak 18 milyar 813 milyon dolar olarak gerçekleşti.

OCAK-MART DÖNEMİNDE İHRACAT %4, AZALDI, İTHALAT %10,3 ARTTI

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2020 yılı Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %4 azalarak 42 milyar 749 milyon dolar, ithalat %10,3'lük artışla 55 milyar 655 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DIŞ TİCARET AÇIĞI MART AYINDA %181,6 ARTI

Mart ayında dış ticaret açığı %181,6 artarak 1 milyar 915 milyon dolardan 5 milyar 391 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Mart ayında %89,5 iken, 2020 Mart ayında %71,3'e geriledi.

DIŞ TİCARET AÇIĞI OCAK-MART DÖNEMİNDE %117,3 ARTTI

Ocak-Mart döneminde dış ticaret açığı %117,3 artarak 5 milyar 938 milyon dolardan 12 milyar 906 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Ocak-Mart döneminde %88,2 iken, 2020 yılının aynı döneminde %76,8'e geriledi.

MART AYINDA İMALAT SANAYİNİN TOPLAM İHRACATTAKİ PAYI %94,7 OLDU

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2020 Mart ayında imalat sanayinin payı %94,7, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %3,3, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,5 oldu.

2020 Ocak-Mart döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı %94,6, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %3,5, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,5 oldu.

MART AYINDA ARA MALLARININ TOPLAM İTHALATTAKİ PAYI %75,3 OLDU

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2020 Mart ayında ara mallarının payı %75,3, sermaye mallarının payı %13,6 ve tüketim mallarının payı %11,0 oldu.

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2020 Ocak-Mart döneminde ise ara mallarının payı %76,5, sermaye mallarının payı %12,7 ve tüketim mallarının payı %10,5 oldu.

MART AYINDA EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA OLDU

Mart ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 282 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 880 milyon dolar ile ABD, 801 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 541 milyon dolar ile İtalya ve 507 milyon dolar ile İspanya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %29,9'unu oluşturdu.

Ocak-Mart döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 4 milyar 36 milyon olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 2 milyar 525 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 2 milyar 366 milyon dolar ile ABD, 2 milyar 211 milyon dolar ile Irak ve 2 milyar 191 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %31,2'sini oluşturdu.

İTHALATTA İLK SIRAYI ALMANYA ALDI

İthalatta ise Almanya ilk sırayı aldı. Mart ayında Almanya'dan yapılan ithalat 1 milyar 950 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 420 milyon dolar ile Çin, 1 milyar 417 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 378 milyon dolar ile Rusya Federasyonu ve 991 milyon dolar ile İsviçre izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %38'ini oluşturdu.

Ocak-Mart döneminde ithalatta ilk sırayı Rusya Federasyonu aldı. Bu dönemde, Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 5 milyar 176 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 5 milyar 19 milyon dolar ile Çin, 4 milyar 921 milyon dolar ile Almanya,3 milyar 773 milyon dolar ile ABD ve 2 milyar 264 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %38'ini oluşturdu.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ SERİYE GÖRE İHRACAT %14 AZALDI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2020 yılı Mart ayında bir önceki aya göre ihracat %14,0, ithalat %2,9 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2020 yılı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat %20,3 azalırken, ithalat %0,3 arttı.

YÜKSEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİN İMALAT SANAYİ İHRACATI İÇİNDEKİ PAYI %3,6 OLDU

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Mart ayında ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %94,7'dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,6'dır. Ocak-Mart döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,3'tür.

Mart ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %80,3'tür.Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %14,7'dir. Ocak-Mart döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %78,0'dır. Bu dönemde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %13,6'dır.

ÖZEL TİCARET SİSTEMİNE GÖRE İHRACAT MART AYINDA 12,6 MİLYAR DOLAR OLDU

Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2020 yılı Mart ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %18,0 azalarak 12 milyar 676 milyon dolar, ithalat ise %1,9 artarak 17 milyar 955 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Mart ayında dış ticaret açığı %143,8 artarak 2 milyar 166 milyon dolardan, 5 milyar 279 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Mart ayında %87,7 iken, 2020 Mart ayında %70,6'ya geriledi.

ÖZEL TİCARET SİSTEMİNE GÖRE İHRACAT OCAK-MART DÖNEMİNDE 40,4 MİLYAR DOLAR OLDU

Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2020 yılı Ocak-Mart döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine %4,2 azalarak 40 milyar 421 milyon dolar, ithalat ise %9,1 artarak 53 milyar 485 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Mart döneminde dış ticaret açığı %91,7 artarak 6 milyar 814 milyon dolardan, 13 milyar 64 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Ocak-Mart döneminde %86,1 iken, 2020 yılının aynı döneminde %75,6'ya geriledi.