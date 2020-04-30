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Son Dakika: Mart ayında dış ticaret açığı %181,6 artarak 5,39 milyar dolara yükseldi

Son dakika: Mart ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre %17,8 azalarak 13,42 milyar dolar, ithalat %3,1 artarak 18,81 milyar dolar olarak gerçekleşti. Böylece Mart'ta dış ticaret açığı %181,6 artarak 1,91 milyar dolardan 5,39 milyar dolara yükseldi.

Son Dakika: Mart ayında dış ticaret açığı %181,6 artarak 5,39 milyar dolara yükseldi
30.04.2020 10:02 | Son Güncelleme: 30.04.2020 10:27

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2020 yılı Mart ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %17,8 azalarak 13 milyar 422 milyon dolar, ithalat %3,1 artarak 18 milyar 813 milyon dolar olarak gerçekleşti.

OCAK-MART DÖNEMİNDE İHRACAT %4, AZALDI, İTHALAT %10,3 ARTTI

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2020 yılı Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %4 azalarak 42 milyar 749 milyon dolar, ithalat %10,3'lük artışla 55 milyar 655 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Son Dakika: Mart ayında dış ticaret açığı %181,6 artarak 5,39 milyar dolara yükseldi

DIŞ TİCARET AÇIĞI MART AYINDA %181,6 ARTI

Mart ayında dış ticaret açığı %181,6 artarak 1 milyar 915 milyon dolardan 5 milyar 391 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Mart ayında %89,5 iken, 2020 Mart ayında %71,3'e geriledi.

DIŞ TİCARET AÇIĞI OCAK-MART DÖNEMİNDE %117,3 ARTTI

Ocak-Mart döneminde dış ticaret açığı %117,3 artarak 5 milyar 938 milyon dolardan 12 milyar 906 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Ocak-Mart döneminde %88,2 iken, 2020 yılının aynı döneminde %76,8'e geriledi.

MART AYINDA İMALAT SANAYİNİN TOPLAM İHRACATTAKİ PAYI %94,7 OLDU

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2020 Mart ayında imalat sanayinin payı %94,7, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %3,3, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,5 oldu.

2020 Ocak-Mart döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı %94,6, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %3,5, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,5 oldu.

Son Dakika: Mart ayında dış ticaret açığı %181,6 artarak 5,39 milyar dolara yükseldi

MART AYINDA ARA MALLARININ TOPLAM İTHALATTAKİ PAYI %75,3 OLDU

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2020 Mart ayında ara mallarının payı %75,3, sermaye mallarının payı %13,6 ve tüketim mallarının payı %11,0 oldu.

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2020 Ocak-Mart döneminde ise ara mallarının payı %76,5, sermaye mallarının payı %12,7 ve tüketim mallarının payı %10,5 oldu.

MART AYINDA EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA OLDU

Mart ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 282 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 880 milyon dolar ile ABD, 801 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 541 milyon dolar ile İtalya ve 507 milyon dolar ile İspanya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %29,9'unu oluşturdu.

Ocak-Mart döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 4 milyar 36 milyon olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 2 milyar 525 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 2 milyar 366 milyon dolar ile ABD, 2 milyar 211 milyon dolar ile Irak ve 2 milyar 191 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %31,2'sini oluşturdu.

Son Dakika: Mart ayında dış ticaret açığı %181,6 artarak 5,39 milyar dolara yükseldi

İTHALATTA İLK SIRAYI ALMANYA ALDI

İthalatta ise Almanya ilk sırayı aldı. Mart ayında Almanya'dan yapılan ithalat 1 milyar 950 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 420 milyon dolar ile Çin, 1 milyar 417 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 378 milyon dolar ile Rusya Federasyonu ve 991 milyon dolar ile İsviçre izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %38'ini oluşturdu.

Ocak-Mart döneminde ithalatta ilk sırayı Rusya Federasyonu aldı. Bu dönemde, Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 5 milyar 176 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 5 milyar 19 milyon dolar ile Çin, 4 milyar 921 milyon dolar ile Almanya,3 milyar 773 milyon dolar ile ABD ve 2 milyar 264 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %38'ini oluşturdu.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ SERİYE GÖRE İHRACAT %14 AZALDI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2020 yılı Mart ayında bir önceki aya göre ihracat %14,0, ithalat %2,9 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2020 yılı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat %20,3 azalırken, ithalat %0,3 arttı.

YÜKSEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİN İMALAT SANAYİ İHRACATI İÇİNDEKİ PAYI %3,6 OLDU

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Mart ayında ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %94,7'dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,6'dır. Ocak-Mart döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,3'tür.

Mart ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %80,3'tür.Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %14,7'dir. Ocak-Mart döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %78,0'dır. Bu dönemde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %13,6'dır.

Son Dakika: Mart ayında dış ticaret açığı %181,6 artarak 5,39 milyar dolara yükseldi

ÖZEL TİCARET SİSTEMİNE GÖRE İHRACAT MART AYINDA 12,6 MİLYAR DOLAR OLDU

Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2020 yılı Mart ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %18,0 azalarak 12 milyar 676 milyon dolar, ithalat ise %1,9 artarak 17 milyar 955 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Mart ayında dış ticaret açığı %143,8 artarak 2 milyar 166 milyon dolardan, 5 milyar 279 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Mart ayında %87,7 iken, 2020 Mart ayında %70,6'ya geriledi.

ÖZEL TİCARET SİSTEMİNE GÖRE İHRACAT OCAK-MART DÖNEMİNDE 40,4 MİLYAR DOLAR OLDU

Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2020 yılı Ocak-Mart döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine %4,2 azalarak 40 milyar 421 milyon dolar, ithalat ise %9,1 artarak 53 milyar 485 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Mart döneminde dış ticaret açığı %91,7 artarak 6 milyar 814 milyon dolardan, 13 milyar 64 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Ocak-Mart döneminde %86,1 iken, 2020 yılının aynı döneminde %75,6'ya geriledi.

Ekonomi Manşet

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