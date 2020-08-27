Son dakika... Denizli'de zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü (2)
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Son dakika... Denizli'de zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü (2)

Son dakika gelişmesine göre Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

27.08.2020 00:44 | Son Güncelleme: 27.08.2020 00:49

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Bekir Ateş yönetimindeki 07 AAC 267 plakalı kamyonet, Denizli-Antalya kara yolunun Cankurtaran mevkisinde, sağanak yağışın ardından karşı yönden gelen Yusuf Çimen'in kullandığı 20 ARJ 90 plakalı otomobile, ardından da Serhan Yüzer yönetimindeki 48 ADR 261 plakalı kamyonete çarptı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Ekipler, sürücülerden Ateş ile Yüzer'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Diğer araçta sıkışan otomobil sürücüsü Çimen ile eşi İpek Çimen ve ismi henüz öğrenilemeyen çocukları, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmayla çıkarıldıktan sonra 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Bekir Ateş ve Serhat Yüzer'in cenazeleri, yapılan incelemenin ardından Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Kaza sonrası ulaşımın kontrollü olarak sağlandığı kara yolunda araçlar kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü.

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Son dakika... Denizli'de zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü (2)

Kaynak: AA

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