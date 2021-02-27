Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, merhum başbakanlardan Erbakan'ı andı
27.02.2021 18:47 | Son Güncelleme: 27.02.2021 18:47
Edinilen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, merhum başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın vefatının 10. yılında anma mesajı paylaştı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, merhum başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın vefatının 10. yılında anma mesajı paylaştı.
Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk siyasetinin hocası, Milli Görüş hareketinin kurucu lideri, merhum Başbakanımız Necmettin Erbakan'ı vefatının 10. yıl dönümünde rahmet ve minnetle anıyorum." ifadesini kullandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Olcay