Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla bir araya geldi (2)
25.01.2021 20:46 | Son Güncelleme: 25.01.2021 20:51
Gelen son dakika haberine göre -Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlarla bir araya gelmesi, sohbet etmesi ELAZIĞ - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yazıkonak beldesinde Elazığ depreminin birinci yılı nedeniyle düzenlenen anma ve deprem konutları anahtar teslim töreni öncesinde vatandaşla bir araya...
-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlarla bir araya gelmesi, sohbet etmesi ELAZIĞ - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yazıkonak beldesinde Elazığ depreminin birinci yılı nedeniyle düzenlenen anma ve deprem konutları anahtar teslim töreni öncesinde vatandaşla bir araya geldi, sohbet etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı