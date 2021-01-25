Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla bir araya geldi (2)
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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla bir araya geldi (2)

25.01.2021 20:46 | Son Güncelleme: 25.01.2021 20:51

Gelen son dakika haberine göre -Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlarla bir araya gelmesi, sohbet etmesi ELAZIĞ - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yazıkonak beldesinde Elazığ depreminin birinci yılı nedeniyle düzenlenen anma ve deprem konutları anahtar teslim töreni öncesinde vatandaşla bir araya...

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlarla bir araya gelmesi, sohbet etmesi ELAZIĞ - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yazıkonak beldesinde Elazığ depreminin birinci yılı nedeniyle düzenlenen anma ve deprem konutları anahtar teslim töreni öncesinde vatandaşla bir araya geldi, sohbet etti.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla bir araya geldi (2)
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla bir araya geldi (2)
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla bir araya geldi (2)
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla bir araya geldi (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı

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