Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, tarihinde ilk kez NATO ve AB üyesi bir ülkeye İHA ihraç edecek
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Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, tarihinde ilk kez NATO ve AB üyesi bir ülkeye İHA ihraç edecek

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Ekonomi

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile ortak basın toplantısı düzenledi. Polonya'ya Bayraktar TB2 SİHA ihracıyla ilgili konuşan Erdoğan, "Tarihte ilk kez Türkiye, NATO'da yer alan bir ülkeye İHA satışı gerçekleştirecektir. Bugün turizm alanında imzalanan ortak bildiri 2 ülke arasında güvenli seyahati teşkil edecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile anlaşmaların imza törenini sonrası ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Polonya Cumhurbaşkanı Duda'yı ve heyetini Ankara'da misafir etmekten gurur duyuyorum. Dostumuz, müttefikimiz Polonya ile ilişkilerimizin tarihi 6 asır öncesine dayanıyor. Duda'nın ziyareti ülkelerimiz arasındaki köklü bağları daha da güçlendirecektir. Türkiye ve Polonya'nın başta ekonomi, ticaret olmak üzere birçok alanda işbirliğine sahip olduğuna inanıyorum. Az önce tarım ve spor alanında imzalanan belgelerle birlikte işbirliğimizi daha da ileri taşıyacağız. Toplantıda ilişkilerimizi tüm yönleriyle ele aldık. Türkiye ve Polonya arasındaki geniş iş imkanlarını istişare ettik. 2017'deki Polonya ziyaretimde ikili ticaret hacmimizi 10 milyar dolara ulaştırmak gibi bir hedefimiz vardı. Bu hedef şuan 6.5 milyar dolar civarında. Bu hedefi bugün yaptığımız görüşmelerle 10 milyar hedefine ulaştırma kararlılığımızı gösterdik.

"TÜRKİYE İLK KEZ BİR NATO ÜLKESİNE İHA SATIŞI YAPACAK"

Bu yılın ilk çeyreği itibariyle 2 milyar doları aşmış bulunuyoruz. 10 milyar hedefine emin adımlarla ilerliyoruz. Müteahitlik şirketlerimiz Polonya'da 4 milyar dolar tutarında 50'ye yakın proje sağladılar.Son 19 yılda attığımız adımlarla sadece yılların ihmallerini gidermekte kalmadık bu anlamda ülkemizi devler ligine tamamladık. Kendi savaş gemisini yapan 10 ülke içinde yer alıyoruz. İHA'da dünyanın en iyi 3-4 ülkesinden biriyiz. Bu tecrübe ve kabiliyetlerimizi NATO müttefikimiz Polonya ile paylaşmaktan gurur duyuyoruz. Tarihte ilk kez Türkiye, NATO'da yer alan bir ülkeye İHA satışı gerçekleştirecektir. Bugün turizm alanında imzalanan ortak bildiri 2 ülke arasında güvenli seyahati teşkil edecektir.

"NATO MİSYONU KAPSAMINDA F-16 UÇAKLARIMIZI POLONYA'YA GÖNDERECEĞİZ"

Kıymetli basın mensupları Polonya AB üyelik sürecimizi destekleyen, vizyonu geniştir. Türkiye ve Polonya NATO çerçevesinde güçlü ve dayanıklı bir duruş sergiliyor. NATO geliştirilmiş hava misyonu kapsamında F-16 uçaklarımızı yakında Polonya'ya göndereceğiz. Değerli dostum Duda'ya ziyareti ve dostluğumuz daha da güçlendirilmesi için sarf ettiği çabalar için teşekkür ediyorum.

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, tarihinde ilk kez NATO ve AB üyesi bir ülkeye İHA ihraç edecek
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Servet Uzun
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