Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Topraklarımız içinde, bu vatanda 435 kilise, sinagog ve havra bulunuyor ve bunlar devletimizin yedieminindedir, güvencesi...
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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Topraklarımız içinde, bu vatanda 435 kilise, sinagog ve havra bulunuyor ve bunlar devletimizin yedieminindedir, güvencesi...

28.10.2020 13:19 | Son Güncelleme: 28.10.2020 13:22
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Topraklarımız içinde, bu vatanda 435 kilise, sinagog ve havra bulunuyor ve bunlar devletimizin yedieminindedir, güvencesi altındadır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Topraklarımız içinde, bu vatanda 435 kilise, sinagog ve havra bulunuyor ve bunlar devletimizin yedieminindedir, güvencesi altındadır. Hiç kimsenin inancına, ibadetine, kutsalına müdehale etmedik, etmiyoruz ve etmeyeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı

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