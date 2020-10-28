Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Topraklarımız içinde, bu vatanda 435 kilise, sinagog ve havra bulunuyor ve bunlar devletimizin yedieminindedir, güvencesi...
28.10.2020 13:19 | Son Güncelleme: 28.10.2020 13:22
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Topraklarımız içinde, bu vatanda 435 kilise, sinagog ve havra bulunuyor ve bunlar devletimizin yedieminindedir, güvencesi altındadır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Topraklarımız içinde, bu vatanda 435 kilise, sinagog ve havra bulunuyor ve bunlar devletimizin yedieminindedir, güvencesi altındadır. Hiç kimsenin inancına, ibadetine, kutsalına müdehale etmedik, etmiyoruz ve etmeyeceğiz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı