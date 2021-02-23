Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmen ataması yapacağız

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Valiliği Eğitim Tesisleri Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Atama bekleyen öğretmenler için müjdeli bir haber veren Erdoğan, 20 bin öğretmen ataması yapılacağını söyledi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Ankara'da açılışını yaptığımız eğitim-öğretim tesislerinin hayırlı olmasını diliyorum. Bugün tek bir açılış töreniyle 326 eğitim-öğretim tesisini Ankaralı kardeşlerimizin hizmetlerine sunuyoruz. Bu eğitim-öğretim tesisleri arasında ana okulundan güzel sanat lisesine, imam hatip lisesinden güzel sanatlara kadar mevcuttur. Bir kısmı sıfırdan inşa edilirken, bir kısmı da yıkılıp yeniden yapılmıştır. 7 bin 541 yeni derslikle Ankara'da toplam derslik sayısını 49 bin 700'e ulaştırdık. Şehrimizde tekli eğitim-öğretim yapan okullarımızın oranı yüzde 95'e yükselecektir. Bu şekilde başkentimizde ikili eğitim-öğretim meselesini tamamen ortadan kaldırarak bir eşiği daha aşmış olacağız.

"SON 18 YILDA ASLAN PAYINI EĞİTİM-ÖĞRETİME AYIRDIK"

Türkiye'yi yönetme vazifesini üstlendiğimizde ülkemizi dört temel sütun üstünde yükselteceğimizin sözünü vermiştik. Geriye dönüp bir muhasebe yaptığımızda savunmadan ulaştırmaya, ticaretten dış politikaya, enerjiye her alanda milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirmenin iftiharı içindeyiz. Son 18 yılda aslan payını eğitim-öğretime ayırdık.

"20 BİN ÖĞRETMENİMİZİN DAHA ATAMASINI YAPACAĞIZ"

Önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmenimizin daha atamasını yapacağız. Yolumuza çok daha güçlü bir şekilde devam edeceğiz. Yeni 20 bin atamanın şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.

"90 KİŞİLİK SINIFLAR YERİNİ 30 KİŞİLİK SINIFLARA BIRAKIYOR"

Biz kırtasiye kuyruklarında kitap beklerdik. Biz şimdi kuşe kağıtta kitapları sıraların üzerine koyuyor, öğrencilerimize teslim ediyoruz. İlk ders zilinin çalması ile tüm ders kitapları sıralarında çocuklarımızı bekliyor. Saatlerce yürüyerek köy okullarına gitmiyor, istisnalar dışında kapılarına kadar gelen servislerle gidiyor. Büyükşehirlerden, ilçelerimize kadar okullarımıza kütüphane kazandırmak için çalışıyoruz. 29 bin kütüphane ve 2 bin 750 dijital kütüphane ile hizmet sağlıyoruz. Kara tahtalar yerini, etkileşimli tahtalara, 90 kişilik sınıflar 30 kişilik sınıflara yerini bırakıyor. 18 yılda yaptığımız yatırımlarla ülkemize yakışmayan utanç tablolarına son verdik. Türkiye eğitim altyapısını en hızlı geliştiren, en hızlı yenileyen ülkeler arasında yer alıyor.

"SALGINA RAĞMEN EĞİTİM ÖĞRETİMİ KESİNTİSİZ SÜRDÜREN BİRKAÇ ÜLKEDEN BİRİYİZ"

DSÖ bir açıklama yaptı, 2022'nin başında koronavirüsü inşallah, salgının sona ereceği beklentimiz var dedi. İnşallah dedikleri gibi olur. Bizim buna da hazırlık yapmamız lazım ama rehavete kapılamayız. Dünyada şu anda Türkiye aşılamayı en iyi şekilde yürüten ülke. Süreci kararlı, ciddi bir şekilde sürdürüyoruz. Gevşeme yok. Herhangi bir rehavet çökerse, altından kalkamayız. Salgının sebep olduğu sıkıntılara rağmen eğitim öğretimi ülke çapında kesintisiz sürdüren birkaç ülkeden biriyiz. Bu dönemde uzaktan eğitimi de başarıyla yürüttük. 1000'in üzerinde öğretmen ile çekimlerle 10 binden fazla televizyon içeriği oluşturduk. Uzaktan eğitimde EBA canlı dersleri devreye aldık. Canlı sınıf uygulamamızda günlük 3 milyon canlı ders kapasitesini yakaladık. Vaka ve hasta sayısının azalması ile peyderpey yüz yüze eğitimi başlatıyoruz."