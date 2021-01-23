Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Küresel siyasi ve ekonomik sistemin yeniden yapılanma sürecinde ülkemiz büyük avantajlara sahiptir."
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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Küresel siyasi ve ekonomik sistemin yeniden yapılanma sürecinde ülkemiz büyük avantajlara sahiptir."

23.01.2021 17:23 | Son Güncelleme: 23.01.2021 17:26
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Küresel siyasi ve ekonomik sistemin yeniden yapılanma sürecinde ülkemiz büyük avantajlara sahiptir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Küresel siyasi ve ekonomik sistemin yeniden yapılanma sürecinde ülkemiz büyük avantajlara sahiptir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

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