Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Küresel siyasi ve ekonomik sistemin yeniden yapılanma sürecinde ülkemiz büyük avantajlara sahiptir."
23.01.2021 17:23 | Son Güncelleme: 23.01.2021 17:26
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Küresel siyasi ve ekonomik sistemin yeniden yapılanma sürecinde ülkemiz büyük avantajlara sahiptir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Küresel siyasi ve ekonomik sistemin yeniden yapılanma sürecinde ülkemiz büyük avantajlara sahiptir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu