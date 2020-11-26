Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güçlü gönül bağlarıyla ayrılmaz bir bütün olduğumuz kardeş Katar halkıyla dayanışmamızı her alanda güçlendirerek sürdüreceğiz"
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Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güçlü gönül bağlarıyla ayrılmaz bir bütün olduğumuz kardeş Katar halkıyla dayanışmamızı her alanda güçlendirerek sürdüreceğiz"

26.11.2020 20:05 | Son Güncelleme: 26.11.2020 20:08
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güçlü gönül bağlarıyla ayrılmaz bir bütün olduğumuz kardeş Katar halkıyla dayanışmamızı her alanda güçlendirerek sürdüreceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güçlü gönül bağlarıyla ayrılmaz bir bütün olduğumuz kardeş Katar halkıyla dayanışmamızı her alanda güçlendirerek sürdüreceğiz"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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