Son dakika... Çorum'da uyuşturucu operasyonu

Çorum'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ile tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında düzenlenen operasyonda, şüpheli şahısların üzerinde yapılan aramalarda 16 adet ekstazi hap, 14 adet sentetik ecza ile 1 adet tabanca ele geçirildi.

Uyuşturucu maddeler ile ruhsatsız tabancaya el koyan polis ekipleri, 2 şüpheli şahsı gözaltına aldı. Şüpheli şahıslar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 191'inci maddesinde yer alan 'uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçundan adli işlem başlatıldı. - ÇORUM

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