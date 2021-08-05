Son dakika... CHP'li Torun: Belediyelerimiz 227 araç, 730 personelle yangınlara müdahale ediyor
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Son dakika... CHP'li Torun: Belediyelerimiz 227 araç, 730 personelle yangınlara müdahale ediyor

Son dakika... CHP'li Torun: Belediyelerimiz 227 araç, 730 personelle yangınlara müdahale ediyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberleri: CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, yangınlara dikkat çekerek, "Türkiye'nin dört bir yanındaki belediyelerimiz, asli sorumlu olmamalarına rağmen seferberlik başlatmıştır.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, yangınlara dikkat çekerek, "Türkiye'nin dört bir yanındaki belediyelerimiz, asli sorumlu olmamalarına rağmen seferberlik başlatmıştır. Bugün itibarıyla, farklı illerdeki belediyelerimiz, 227 araç ve 730 personelle yangın bölgelerine destek vermektedir" dedi.

Torun, yaptığı yazılı açıklamada, CHP'li belediyelerin asli sorumlu olmamalarına rağmen çıkan yangınlar nedeniyle seferberlik başlattığını bildirdi. Torun, "Bugün itibarıyla, farklı illerdeki belediyelerimiz, 227 araç ve 730 personelle yangın bölgelerine destek vermektedir. İktidarın, yangın bölgelerindeki belediyelerimizi dışlayıcı tavrını da bir kez daha milletimizin bilgisine sunmak isteriz. İktidar temsilcileri, yangın yerinde bile siyasi hırslarla hareket ederek, CHP'li belediyelerin önünü tıkamak için ellerinden geleni yapmaktadır. Belediye başkanlarımızı kriz toplantılarına davet etmemek, önerilerini dikkate almamak, telefonlarına cevap vermemek, bazı bölgelerde yardım dağıtılmasını engellemeye çalışmak, ülkeye ihanettir. Belediyelerimizin dışlanması, birçok bölgede çözülebilecek sorunları çözümsüz bırakmış, koordinasyonsuzluğa neden olmuştur. Bu sorunlu anlayış hala devam etmektedir" ifadesini kullandı.Torun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı televizyon programında CHP'li belediyelere ilişkin açıklamasını hatırlatarak, "Erdoğan, atanmış Tarım ve Orman Bakanı'nın akla ziyan açıklamalarını aklamaya çalışayım derken, kendisini de çamura batırmıştır. Canla başla, gözyaşıyla mücadele eden belediye başkanlarımızın ve personelimizin alın terini, sizin hezeyanlarınıza yedirmeyiz" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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