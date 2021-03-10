Son dakika... Cenk Gönen: "Kariyerimdeki yükselişin ilk adımlarını Denizli'de attım"
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Son dakika... Cenk Gönen: "Kariyerimdeki yükselişin ilk adımlarını Denizli'de attım"

10.03.2021 13:05 | Son Güncelleme: 10.03.2021 13:09
Son dakika... Cenk Gönen:

Son dakika spor haberi: Yukatel Denizlispor, deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Yukatel Denizlispor, deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Tecrübeli kaleci Cenk Gönen, Denizlispor'un kendisi için çok değerli bir takım olduğunu belirterek, "Ben de sahaya çıktığımda ve takım içinde en iyi desteği vermeye çalışıyorum" dedi.

Süper Lig'in 30. haftasında Denizlispor, deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesi hazırlıklarını sürdüren Denizlispor'da Cenk Gönen açıklamalarda bulundu. Deplasmandaki maçlardan da puanlar alıp ligin üst sıralarını çıkmayı hedeflediklerini belirten Gönen, Denizlispor'un kendisi için ayrı bir yeri olduğunu belirtti.

Hakan Kutlu'nun takımın başına gelmesiyle istikrar yakaladıklarını ifade eden Gönen, "Bildiğiniz gibi Hakan hocamızın gelişiyle iç sahada iyi bir istikrar yakaladık ligin ikinci yarısı itibariyle. Ancak ligin son çeyreğindeyiz ve deplasmandan da bir şeyler getirmeliyiz. Puan durumunda bulunduğumuz konumdan dolayı. Bunun için çalışmalarımız devam ediyor ve inancımız da var. İyi bir atmosferde yakaladık. İç sahadaki puanları dış sahaya da yansıtmak zorundayız. Bunu yapabilecek yetenek, kaliteye sahibiz. Denizlispor benim için önemli bir camia. Göztepe'den 16 yaşında Denizli'ye transfer olmuştum. Kariyerimdeki yükselişin ilk adımlarını Denizli'de attım. Ben de sahaya çıktığımda ve takım içinde en iyi desteği vermeye çalışıyorum" dedi. - DENİZLİ

Son dakika... Cenk Gönen: 'Kariyerimdeki yükselişin ilk adımlarını Denizli'de attım'
Son dakika... Cenk Gönen: 'Kariyerimdeki yükselişin ilk adımlarını Denizli'de attım'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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