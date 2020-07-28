Son Dakika | Cengiz Ergün, en başarılı başkanlar arasında
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Son Dakika | Cengiz Ergün, en başarılı başkanlar arasında

Son dakika politika haberi: Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, SONAR Araştırma Şirketi tarafından yapılan korona döneminde en başarılı büyükşehir belediye başkanları anketinde ilk 10 içinde yer aldı.

Son Dakika | Cengiz Ergün, en başarılı başkanlar arasında
28.07.2020 14:30 | Son Güncelleme: 28.07.2020 14:46

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, SONAR Araştırma Şirketi tarafından yapılan korona döneminde en başarılı büyükşehir belediye başkanları anketinde ilk 10 içinde yer aldı.

SONAR Araştırma Şirketi tarafından pandemi döneminde büyükşehir belediye başkanlarının performansı üzerine bir anket düzenledi. Yapılan araştırmada vatandaşlara 'Büyükşehir belediye başkanınızın pandemi sürecinde yaptığı çalışmaları başarılı buluyor musunuz?' sorusu yöneltildi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları ile pandemi sürecinde Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan dezenfekte, kontrollü sosyal mesafe, ilaçlama, toplu ulaşımdaki kurallar, ihtiyaç sahiplerine ve personellere yapılan gıda yardımları ile Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün listede ilk 10 içinde yer aldı. Türkiye geneli yapılan araştırmada birinci sırada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ikinci sırada İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, üçüncü sırada Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen yer alırken Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün listede 9. Sırada yer aldı.

İlk 10 Büyükşehir Belediye Başkanı arasında 5 CHP'li, 4 AK Partili belediye başkan yer alırken MHP'den tek büyükşehir belediye başkanı olan Cengiz Ergün listede 9. sırada yer aldı. - MANİSA

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Kaynak: İHA

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