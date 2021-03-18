Son dakika... Cebeci Askeri Şehitliği'nde Çanakkale Şehitleri'ni anma töreni düzenlendi
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Son dakika... Cebeci Askeri Şehitliği'nde Çanakkale Şehitleri'ni anma töreni düzenlendi

18.03.2021 12:53 | Son Güncelleme: 18.03.2021 13:00
Son dakika... Cebeci Askeri Şehitliği'nde Çanakkale Şehitleri'ni anma töreni düzenlendi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Cebeci Askeri Şehitliği'nde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cebeci Askeri Şehitliği'nde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Törende, şehitliğe çelenk konulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından saygı atışı yapıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrasında Mamak İlçe Müftüsü Necmettin Saydan dua etti.

Muhabere Binbaşı Ozan Derin'in konuşmasının ardından Vali Yardımcısı Recep Erkılıç, şeref defterini imzaladı.

Heyet, kabirleri ziyaret etti ve şehit aileleriyle bir süre sohbet etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu

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