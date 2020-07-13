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Son dakika... Büyükşehir Belediyesi komisyon toplantısı

Son dakika haberi... Büyükşehir Belediyesi komisyon toplantısı -Arıtma tesisi için 610 bin TL ek kredi -Atakum'da 4 mahallede kentsel dönüşüm alanı ilanı Büyükşehir Belediyesi Temmuz Ayı Komisyon Toplantısı'nda '610 bin TL kredi kullanımı maddesi' ile 'Atakum'da 4 mahallenin kentsel dönüşüm ve proje alanı...

13.07.2020 17:56 | Son Güncelleme: 13.07.2020 18:05

Büyükşehir Belediyesi komisyon toplantısı

-Arıtma tesisi için 610 bin TL ek kredi

-Atakum'da 4 mahallede kentsel dönüşüm alanı ilanı

SAMSUN - Büyükşehir Belediyesi Temmuz Ayı Komisyon Toplantısı'nda '610 bin TL kredi kullanımı maddesi' ile 'Atakum'da 4 mahallenin kentsel dönüşüm ve proje alanı olarak belirlenmesi'nin de içinde bulunduğu 21 madde kabul edilerek, meclise havale edildi.

Komisyon toplantısı fiziksel mesafe kurallarına uygun olarak Ömer Halisdemir Toplantı Salonu'nda yapıldı. Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk başkanlığında yapılan toplantıda 17 gündem ve 4 gündem dışı madde görüşüldü.

Komisyon maddelerinde Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün İller Bankası A.Ş.'den SUKAP kapsamında Kavak Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı için 610 bin TL'lik ek kredi kullanımına ilişkin belediye tarafından garanti verilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yetkili kılınması ve Atakum ilçesi belediye sınırlarındaki Meyvalı, Sarıtaş, Sarayköy ve Kesilli Mahallelerinde bazı parsellerin kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı olarak belirlenmesi talep edildi.

İlkadım ilçesindeki İskenderun Sokak'ın isminin "Şehit Polis Memuru Atakan Arslan Sokak" olarak değiştirilmesi de teklif edildi.

Tüm maddeler komisyonda kabul edilerek meclisin kabulüne sunuldu.

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Son dakika... Büyükşehir Belediyesi komisyon toplantısı

Kaynak: İHA

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