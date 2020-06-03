Son dakika! Bursa'da sağlık çalışanlarına balık ikram edildi Son dakika habere göre Bursa'da sağlık çalışanlarına balık ikram edildi Bursa'da balık restoranından sağlık çalışanlarına ikram Bursa'da faaliyet gösteren bir balık restoranı, pandemi sürecinde yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarını misafir etti.

Bursa'da sağlık çalışanlarına balık ikram edildi

Bursa'da balık restoranından sağlık çalışanlarına ikram

BURSA - Bursa'da faaliyet gösteren bir balık restoranı, pandemi sürecinde yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarını misafir etti.

Ülkemizi ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü tedavisi için, gece gündüz büyük bir özveri ile hizmet veren sağlık çalışanlarına bir teşekkür de Bursa'lı balıkçı, Maşallah Kocaman dan geldi. Restoranın da sağlık çalışanlarını ağırlayan Maşallah Kocaman, " Yaklaşık üç aydır corona virüsü ile mücadele eden sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca ve çok değerli Sağlık çalışanlarımızın yoğun gayreti için kendilerine sonsuz teşekkür ediyorum. Biz de 3 aydır sadece paket servisi hizmeti veriyorduk,restoranımızın kapılarını hizmete açtığımız ilk gün sağlık çalışanlarımıza yemek ikram etmek istedik. Onlar için ne yapsak azdır" dedi.

Sosyal mesafe kuralına uygun olarak tekrar düzenledikleri restoranın kapılarını hizmete açtıklarını söyleyen işletme sahibi Maşallah Kocaman, " Güçlü bir bağışıklık sistemi için Balık yemeyi ihmal etmeyin" dedi.

Kaynak: İHA