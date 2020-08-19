Son dakika! Bulgaristan'da koronavirüs vaka sayısı 14 bin 669'a yükseldi
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Son dakika! Bulgaristan'da koronavirüs vaka sayısı 14 bin 669'a yükseldi

Gelen son dakika haberine göre Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 519 kişi yaşamını yitirdi.

Son dakika! Bulgaristan'da koronavirüs vaka sayısı 14 bin 669'a yükseldi
19.08.2020 16:10 | Son Güncelleme: 19.08.2020 16:14

Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 519 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede toplam vaka sayısı ise 14 bin 669'a çıktı.

Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 519 kişi yaşamını yitirirken; vaka sayısı ise 14 bin 669'a yükseldi. Öte yandan ülkede salgında enfekte olanların arasından toplamda 9 bin 699 kişinin de iyileştiği açıklandı.


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Kaynak: DHA

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