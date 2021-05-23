Son Dakika | Biçerdövere çarpan kamyonetin sürücüsü öldü, babası yaralandı
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Son Dakika | Biçerdövere çarpan kamyonetin sürücüsü öldü, babası yaralandı

Son Dakika | Biçerdövere çarpan kamyonetin sürücüsü öldü, babası yaralandı
Demirören Haber Ajansı / Şafak Sağ - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde, park halindeki biçerdövere çarpan kamyonetin sürücüsü Mustafa Can (23) hayatını kaybetti, yanındaki babası ise yaralandı.

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde, park halindeki biçerdövere çarpan kamyonetin sürücüsü Mustafa Can (23) hayatını kaybetti, yanındaki babası ise yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Ceylanpınar-Viranşehir yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Ceylanpınar yönüne giden Mustafa Can yönetimindeki plakası öğrenilemeyen kamyonet, yol kenarında park halindeki biçerdövere çarptı. Kazada ön bölümü hurdaya dönen kamyonetin sürücüsü Mustafa Can ile yanındaki babası Mehmet Can (63) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan baba ile oğlu, Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücü Mustafa Can, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Babası Mehmet Can'ın ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şafak Sağ

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