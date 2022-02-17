Son Dakika: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı. Daha önce iki kez virüse yakalanan Çebi, bir kez daha karantinada kalacak.

ARALIK AYINDA POZİTİF ÇIKMIŞTI

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, daha önce iki kez koronavirüse yakalanmıştı. İlk olarak 2020 yılının Mayıs ayında koronavirüse yakalanan Çebi, Aralık ayında da aynı hastalığa yakalanmıştı. İki kez bu hastalığı atlatan Ahmet Nur Çebi, üçüncü kez bu hastalığa yakalanmış oldu.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Başkanımız Ahmet Nur Çebi'ye rutin kontroller gereği Covid-19 PCR testi yapılmış, test sonucunda pozitif bulguya rastlanmıştır.

İzolasyon ve tedavi sürecine derhal başlanan Başkanımız Ahmet Nur Çebi'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını dileriz."