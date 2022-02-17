Son Dakika: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı - Haberler
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Son Dakika: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı

Haberler.com, Ömer Özarslan - Spor
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Son dakika: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı. Başkan Çebi, üçüncü kez koronavirüse yakalandı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı. Daha önce iki kez virüse yakalanan Çebi, bir kez daha karantinada kalacak.

ARALIK AYINDA POZİTİF ÇIKMIŞTI

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, daha önce iki kez koronavirüse yakalanmıştı. İlk olarak 2020 yılının Mayıs ayında koronavirüse yakalanan Çebi, Aralık ayında da aynı hastalığa yakalanmıştı. İki kez bu hastalığı atlatan Ahmet Nur Çebi, üçüncü kez bu hastalığa yakalanmış oldu.

Son Dakika: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Başkanımız Ahmet Nur Çebi'ye rutin kontroller gereği Covid-19 PCR testi yapılmış, test sonucunda pozitif bulguya rastlanmıştır.

İzolasyon ve tedavi sürecine derhal başlanan Başkanımız Ahmet Nur Çebi'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını dileriz."

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Ahmet Nur Çebi, Koronavirüs, Beşiktaş, Spor, Haberler

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