HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Son Dakika: Başkan Seçer, MEP bileşenleri ile buluştu

Son dakika habere göre MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Ekonomi Platformunun üyesi olan sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticileriyle buluştu.

Son Dakika: Başkan Seçer, MEP bileşenleri ile buluştu
02.07.2020 10:29 | Son Güncelleme: 02.07.2020 10:32

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Ekonomi Platformunun üyesi olan sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticileriyle buluştu. Başkan Seçer, Mersin'in yararına ve sorunlarının çözümüne yönelik olacak her türlü girişime destek verdiklerini ve vereceklerini belirterek, "Sizinle her alanda diyalog ve işbirliğine hazırız" dedi.

Başkan Seçer, Mersin Ekonomi Platformu (MEP) üyesi STK başkan ve yöneticileriyle bir araya geldi. Toplantıya, MEP 11. Dönem Başkanı Özcan Demir moderatörlük yaptı.

"Her alanda diyalog ve işbirliğine hazırız"

Başkan Seçer, toplantıda MEP üyelerine, pandemi sürecinde Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları ve Mersin gündeminde yer alan projelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Seçer, göreve geldiği 15 ayı değerlendirdiği konuşmasında, STK temsilcileriyle sık sık bir araya geldiklerini ve kent gündemi ve çözüm bekleyen sorunlarla ilgili ortak çözüm arayışı sergilediklerini anlattı. STK'lar ile gerçekleştirilen olumlu diyalogların kentin sorunlarının çözümünde önemli katkı sağladığını vurgulayan Seçer, "Sizinle her alanda diyalog ve işbirliğine hazırız" dedi.

Seçer, Mersin'in geleceğine yönelik atılacak tüm adımlar ve kent lobisinin oluşturulması konusunda gerekirse belediye ile ortak çalışacak bir komite kurulabileceğini ifade etti.

"Yatırımlar kaldığı yerden devam edecek"

Korona virüs sürecinde öncelikle sosyal projelere yöneldiklerini belirten Seçer, ihtiyacı olan, yardım başvurusunda bulunan tüm vatandaşlara hiçbir siyasi kaygı gütmeden yardımları ulaştırdıklarını söyledi. Belediyede mali disiplini sağladıklarını ve borçları erittiklerini kaydeden Seçer, MESKİ'nin bugün 13 noktada temiz içme suyu, kanalizasyon ve arıtma için çalışmalar yaptığını ve göreve geldikleri günden bu yana Mersin genelinde yaklaşık 200 bin ton sıcak asfalt döktüklerini aktardı.

Büyük yatırım olarak görülen kimi yatırımları pandemi sürecinde durduklarını, ancak önümüzdeki dönemde yatırımların kaldığı yerden devam edeceğini vurgulayan Seçer, yeni otobüs alımına yönelik ihalenin önümüzdeki günlerde gerçekleşeceğini söyledi. Seçer, metro ihalesiyle ilgili olarak da "İlk etapta yaklaşık 13,4 kilometrelik bir güzergahta bu çalışmayı yapacağız. Biz pandemi dolayısıyla pek çok projeyi beklemeye aldık, ihaleleri iptal ettik. Daha önce metro ihalesine itiraz olmuştu. İhale yenileme kararı bize bildirilmişti. Biz onların çalışmasını yaptık ve bitirmek üzereyiz. Tabi ki, hayatın normalleşmesini de bekliyoruz. Çünkü dünyanın birçok yerinden firmaların bu ihaleye iştirak etmesini beklediğimiz için daha uygun bir ortamı bekliyoruz" diye konuştu.

Başkan Seçer, toplantıda gündeme getirilen Büyükşehir Belediye Meclisinden borçlanma yetkisi konusunda ise "Bundan sonraki süreçte artık bir bahanemiz kalmadı. Borçlanma yetkisi alamasak da kentimizin geleceği için ben yatırım yapacağım" ifadelerini kullandı.

"Mersin'in her noktasında aynı gelişmişliği görmek istiyoruz"

MEP üyesi Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Ayhan Kızıltan da "Uzun yıllardır özlediğimiz güzel bir ortam oluşturduk. MEP önemli. İnisiyatif alarak silkinmeliyiz. Birbirimizi tanıyoruz, güveniyoruz, Mersin'i bir bütün olarak görüyoruz. Mersin'in her noktasında aynı gelişmişliği görmek istiyoruz. Potansiyel gücümüzü ortaya koymalıyız. Tek bir yürekle Mersin'i ileri götürmek için adımlar atılmalı" diye konuştu.

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Sabri Tekli ise OSB yolu ile ilgili katkılarından dolayı Başkan Seçer'e teşekkür etti.

Mersin Ticaret Borası Başkanı Abdullah Özdemir de Mersin'de üretip, kazananların vergilerini de Mersin'de ödemesi gerektiğini ifade ederken, D-400 yoluna alternatif yolun kent için hayati önem taşıdığını, imar sorunlarının bir an önce çözülmesi gerektiğini söyledi.

MTSO Meclis Başkanı Hamit İzol ise "Her şey moralle olur. MEP, Mersin için önemli, farklı dönemler yaşadık, şimdi hareketlilik kazanmalı. Moralimizi her zaman üstün tutarak, kentimizin geleceği için çalışmalıyız. Aynı şekilde gece gündüz demeden Mersin'in geleceği için çalışan Başkan Seçer'e her ortamda moral vermeli ve arkasında olmalıyız" dedi.

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Mersin Şube Başkanı Hasan Arslan, pandemi sürecinde fakir fukara ayrımı gözetmeksizin doğru dürüst belediyecilik yaparak verdiği hizmet için Seçer'e teşekkür etti. - MERSİN

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u dövdüğü ileri sürülen Ozan Güven, sessizliğini bozdu: Asıl mağdur benim Ekonomi
Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u dövdüğü ileri sürülen Ozan Güven, sessizliğini bozdu: Asıl mağdur benim
Mehmet Metiner'den canlı yayında Erdoğan gafı! Ahmet Hakan 'Söyleyemezsiniz' diye uyardı Ekonomi
Mehmet Metiner'den canlı yayında Erdoğan gafı! Ahmet Hakan "Söyleyemezsiniz" diye uyardı
Bakan Koca salgında örnek olan 5 ilimizi açıklamıştı! İşte kentlerin koronavirüs yoğunluk haritası Ekonomi
Bakan Koca salgında örnek olan 5 ilimizi açıklamıştı! İşte kentlerin koronavirüs yoğunluk haritası
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vakaların artışa geçtiği 5 ili paylaştı Ekonomi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vakaların artışa geçtiği 5 ili paylaştı
Dilan Çıtak, kendisine ev vaadinde bulunup vazgeçen babası İbrahim Tatlıses'e sert çıktı: Çocuk evrakla değil hislerle yapılır Ekonomi
Dilan Çıtak, kendisine ev vaadinde bulunup vazgeçen babası İbrahim Tatlıses'e sert çıktı: Çocuk evrakla değil...
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi Ekonomi
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi
Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı
Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı
Kadın yolcu, maskesini çıkarınca ortalık karıştı! Metroyu durdurmak zorunda kaldılar
Kadın yolcu, maskesini çıkarınca ortalık karıştı! Metroyu durdurmak zorunda kaldılar
Erdoğan'ın çıkışı sonrası gündeme oturan internet düzenlemesi geliyor! İşte uygulanacak değişiklikler
Erdoğan'ın çıkışı sonrası gündeme oturan internet düzenlemesi geliyor! İşte uygulanacak değişiklikler
Albayrak çiftine çirkin saldırı soruşturmasında Mersin'de gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Albayrak çiftine çirkin saldırı soruşturmasında Mersin'de gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Vakaların artışa geçmesi sonrası Bakan Koca, 'Yeni dönemde okullar açılacak mı?' sorusuna yanıt verdi
Vakaların artışa geçmesi sonrası Bakan Koca, "Yeni dönemde okullar açılacak mı?" sorusuna yanıt verdi
İkinci el araçların fiyatı artınca vatandaşlar sıfır otomobillere yöneldi
İkinci el araçların fiyatı artınca vatandaşlar sıfır otomobillere yöneldi
Evinden cephanelik çıkan şahıs, 'koleksiyon yapıyorum' diyerek serbest kaldı
Evinden cephanelik çıkan şahıs, "koleksiyon yapıyorum" diyerek serbest kaldı
Köylünün zararlı diye tarlasından söktüğü kapari bitkisini üretmeye başlayan Antalyalı çift, kilosunu 19 TL'ye satacak
Köylünün zararlı diye tarlasından söktüğü kapari bitkisini üretmeye başlayan Antalyalı çift, kilosunu 19 TL'ye...
Son dakika: Eskişehir'de 2 gündür kayıp olan 10 yaşındaki otizmli Yusuf'tan acı haber geldi
Son dakika: Eskişehir'de 2 gündür kayıp olan 10 yaşındaki otizmli Yusuf'tan acı haber geldi
Yusufeli Barajı, 2,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacak
Yusufeli Barajı, 2,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacak
Son dakika: Ayasofya Müzesi'nin ibadete açılıp açılmayacağına dair karar 15 gün içinde açıklanacak
Son dakika: Ayasofya Müzesi'nin ibadete açılıp açılmayacağına dair karar 15 gün içinde açıklanacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü
RTÜK, Tele 1 ve Halk TV'ye 5 gün yayın durdurma cezası verdi
RTÜK, Tele 1 ve Halk TV'ye 5 gün yayın durdurma cezası verdi
Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığını söyleyen Elisa Panicis, çırılçıplak poz verdi
Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığını söyleyen Elisa Panicis, çırılçıplak poz verdi
Enes Ünal, 90+7'de kaçırdığı penaltıyla Valladolid'i galibiyetten etti
Enes Ünal, 90+7'de kaçırdığı penaltıyla Valladolid'i galibiyetten etti
Survivor 2020'nin 124. bölüm fragmanı yayınlandı! Parkurda sakatlanan Yasin, hastaneye kaldırılıyor
Survivor 2020'nin 124. bölüm fragmanı yayınlandı! Parkurda sakatlanan Yasin, hastaneye kaldırılıyor
Bodrum'da 48 euroya satılan döner Avrupa'yı şaşırttı: Bizde aynısı 4,5 euro
Bodrum'da 48 euroya satılan döner Avrupa'yı şaşırttı: Bizde aynısı 4,5 euro
Memur ve emeklinin maaşına yapılacak zam oranı yarın belli olacak
Memur ve emeklinin maaşına yapılacak zam oranı yarın belli olacak
Düşürülmesi planlanan yabancı sayısının detayları belli oldu: Önce 12, sonra 10 ve en son 8'e indirilecek
Düşürülmesi planlanan yabancı sayısının detayları belli oldu: Önce 12, sonra 10 ve en son 8'e indirilecek
Manisa'da iki aile arasındaki arazi kavgasında 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Manisa'da iki aile arasındaki arazi kavgasında 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Demet Özdemir, arkadaşı Deniz Bulut'a şiddet uyguladığı ileri sürülen Ozan Güven'e öfke kustu: Bu nasıl insanlık
Demet Özdemir, arkadaşı Deniz Bulut'a şiddet uyguladığı ileri sürülen Ozan Güven'e öfke kustu: Bu nasıl insanlık
Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak
Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak
F.Bahçe ile anlaşan Caner Erkin, Mert Hakan'a verilen 15 milyon TL'yi duyunca arıza çıkardı
F.Bahçe ile anlaşan Caner Erkin, Mert Hakan'a verilen 15 milyon TL'yi duyunca arıza çıkardı
Ünlü model Didem Soydan cüretkar paylaşımlarına devam ediyor! Eliyle göğüslerini kapatarak poz verdi
Ünlü model Didem Soydan cüretkar paylaşımlarına devam ediyor! Eliyle göğüslerini kapatarak poz verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Cahit Özkan Saruhan Oluç Mustafa Şentop Mustafa Destici Hakkı Saruhan Oluç
Magazin Alişan Cem Yılmaz Gonca Vuslateri Zehra Çilingiroğlu
Spor Can Bartu Sergen Yalçın Ivan Obradovic Hikmet Karaman Malcolm Thomas
Daha Fazla Temmuz Ak Parti Futbolcu Türk Lirası
Şu an buradasınız: Son Dakika: Başkan Seçer, MEP bileşenleri ile buluştu - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.7.2020 10:33:39. #1.14#
title