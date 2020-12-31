Son Dakika | Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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Son Dakika | Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

31.12.2020 19:51 | Son Güncelleme: 31.12.2020 19:54
Son Dakika | Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 4 PKK/YPG'li teröristin huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, teröristlerin ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir

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