ŞANLIURFA - Bakanlar Soylu ve Pakdemirli göçerlerle buluştu
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ŞANLIURFA - Bakanlar Soylu ve Pakdemirli göçerlerle buluştu

04.12.2020 18:45 | Son Güncelleme: 04.12.2020 19:17

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yaşayan göçerlerle değerlendirme toplantısı yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yaşayan göçerlerle değerlendirme toplantısı yaptı.

Çeşitli incelemelerde bulunmak üzere Ceylanpınar'a gelen Soylu ve Pakdemirli, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Ceylanpınar Tarım İşletmesinde, göçerlerle bir araya gelerek değerlendirmelerde bulundu.

Soylu ve Pakdemirli, toplantıda bölgede hayvancılık yapan göçerlerin sorunlarını ele aldı.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıya, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Ceylanpınar Kaymakamı Cüneyt Caner, Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, TİGEM Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Ayşe Ayşin Işıkgece de katıldı.

ŞANLIURFA - Bakanlar Soylu ve Pakdemirli göçerlerle buluştu
ŞANLIURFA - Bakanlar Soylu ve Pakdemirli göçerlerle buluştu
ŞANLIURFA - Bakanlar Soylu ve Pakdemirli göçerlerle buluştu
ŞANLIURFA - Bakanlar Soylu ve Pakdemirli göçerlerle buluştu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Demirci

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