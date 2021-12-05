Son dakika: Bakan Muş: Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat değeri kaydedildi (2)

'SAVUNMA SANAYİ İHRACATI SADECE TİCARİ BİR KONU DEĞİL'

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir"Savunma sanayi, Türkiye'de gelişimi ve ihracatı dikkat çeken bir alan. Net rakamlara baktığımızda ihracat rakamımız hala küçük. Savunma sanayi ihracatı sadece ticari bir konu değil. Ülkeler arası ilişkiler, konjonktür, müşteri olan ülkede oluşacak baskılar, dünyada bunun getireceği yankılar gibi konular var. Kendi işimize bakıp, üretimimizi yapıp, teknolojimizi geliştirip daha sonra dünya ihracatımızı yaparız" dedi.

Dünya coğrafyasında her bir alana, her bir ülkeye ayrı stratejiler geliştirilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Demir "Görüşmelerde finansmanla masaya oturmak, yerel lobi yapmak, yerelde var olmak, temsilciler dışında şirketlerimizin diğer ülkelerde yapılanmaları bir dizi konu gündeme geldi. Türkiye'nin savunma sanayi şirketlerinin dış pazarlarda birbirleriyle rekabet etmeyen durumda olmamaları çok önemli. Kazan kazana gitmektense, kaybet kaybede giden bir strateji ülkemiz için sağlıklı değil" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı / Semih Ersözler - Son Dakika Haberleri

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