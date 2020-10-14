Son dakika: Bakan Kasapoğlu: "Türkiye'nin futboluyla, diğer branşlarıyla zirveye yürüyüşü devam edecek" -...
14.10.2020 23:56 | Son Güncelleme: 15.10.2020 00:01
Gelen son dakika haberine göre Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta oynanan Türkiye – Sırbistan maçına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta oynanan Türkiye – Sırbistan maçına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Karadağ