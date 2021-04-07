Son dakika haber: Bakan Karaismailoğlu: "Türksat 5A, mayısın ilk haftasında 31 derece doğu yörüngesine ulaşacak"

Son dakika habere göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ocak ayı başında fırlatılan Türksat 5A haberleşme uydusunun yolculuğunun dörtte üçünü tamamladığını belirterek, "Uydumuz, mayıs ayının ilk haftasında 31 derece doğu yörüngesine ulaşacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ocak ayı başında fırlatılan Türksat 5A haberleşme uydusunun yolculuğunun dörtte üçünü tamamladığını belirterek, "Uydumuz, mayıs ayının ilk haftasında 31 derece doğu yörüngesine ulaşacak." dedi.

Karaismailoğlu, Türkiye'nin uydu ve uzay yolculuğu ile Türksat 5A, 5B ve 6A uydularına ilişkin son gelişmeleri, Türksat AŞ Gölbaşı Yerleşkesi'nde düzenlediği basın toplantısında değerlendirdi.

Türkiye'nin uydu teknolojilerinde olduğu gibi uzay çalışmaları alanında da hızını yükselttiği bugünlerde, yeni ve yerli haberleşme uydularının üretim, entegrasyon, test ve fırlatma süreçlerinin iç içe yaşandığını anlatan Karaismailoğlu, ülkenin artık uydu ve uzay çalışmaları alanında uluslararası oyuncu olma yolunda olduğunu vurguladı. Karaismailoğlu, yayıncılık ve internet erişimi hizmetleri noktasında, stratejik haberleşme sistemlerini sürekli güncelleyerek, zamanın gereği olan yenilikleri vatandaşlara dünyayla eş zamanlı sunduklarını söyledi.

Uydular üzerinden televizyon ve radyo yayıncılığıyla internet erişiminde ve diğer katma değerli uydu hizmetleriyle bölgede lider, dünyada marka değeri yüksek ülke olmak istediklerini belirten Karaismailoğlu, ülkenin kara, hava, demir ve deniz ulaşımı kadar uydu iletişimiyle uzaydaki güç ve etkinliğinin de çok önemli ve hayati olduğunu dile getirdi.

Ocak ayı başında başarıyla fırlatılan Türksat 5A haberleşme uydusunun yörünge yolculuğuna devam ettiğini anlatan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Ekvator'dan 35 bin 160 kilometre uzaklığa ulaşan Türksat 5A, yolculuğunun dörtte üçünü tamamladı. Uydumuz, mayıs ayının ilk haftasında 31 derece doğu yörüngesine ulaşacak.Haberleşme uydumuz hizmete girdiğinde, Türkiye ile Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Batı ve Güney Afrika'nın yanı sıra Akdeniz, Ege ve Karadeniz'i kapsama altına alacak. Uydumuz, televizyon yayıncılığıyla veri haberleşme hizmetinde, ülkemizi dünyada Ku-Band kullanan öncü ülkeler ligine taşıyacak. Elektrik itki sistemiyle çok daha kaliteli TV yayıncılığı ve haberleşme hizmeti verecek olan Türksat 5A, 30 yıl süreyle bu görevini yerine getirecek."

Türkiye'nin haberleşme uydu trafiğinin bundan sonra da devam edeceğini bildiren Karaismailoğlu, "Üretim süreçlerinde sona yaklaştığımız Türksat 5B haberleşme uydumuzu da bu yılın dördüncü çeyreğinde uzaya fırlatacağız. 42 derece doğu yörüngesine göndereceğimiz Türksat 5B'nin önde gelen özelliklerinden birisi de Ka-Band veri haberleşme kapasitemizi 15 kat daha artıracak olmasıdır." diye konuştu.

Türksat 5B'nin, kara, hava ve deniz araçlarına gelişmiş veri haberleşme hizmeti sunacağını dile getiren Karaismailoğlu, bu şekilde ticari gemi ve hava ulaşım pazarına odaklanılacağını belirtti.

Türksat 5B ile Orta Doğu'nun tamamı, Basra Körfezi, Kızıldeniz, Akdeniz, Kuzey ve Doğu Afrika, Nijerya, Güney Afrika ve yakın komşu ülkelerinin kapsama alanında yer alacağı bilgisini veren Karaismailoğlu, milli imkanlarla geliştirilip üretilmesi planlanan Türksat 6A haberleşme uydusunun üretim ve entegrasyon süreçlerinin yoğun şekilde devam ettiğini anlattı.

Karaismailoğlu, söz konusu uydunun mühendislik modeli ile uçuş modelinin entegrasyon faaliyetlerinin eş zamanlı devam ettiğini bildirdi. Bu yıl uçuş modelinin entegrasyon faaliyetlerinin tamamlanarak çevresel test aşamasına geçilmesinin öngörüldüğünü aktaran Karaismailoğlu, "Türksat 6A'yı 2022 yılında uzaya göndermeyi planlıyoruz." ifadesini kullandı.

"e-Devlet Kapısı 54 milyon kullanıcıya ulaştı"

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinin, evden ve uzaktan çalışmayı yaygınlaştırdığını, uzaktan eğitim ve e-ticaret uygulamalarının da yoğunlaştığını belirten Karaismailoğlu, bu süreçte evinden çıkamayan vatandaşın devlet ve kurumsal hizmetlere ulaşmasında, Türksat tarafından koordine edilen "e-Devlet Kapısı"nın büyük görevler üstlendiğine dikkati çekti.

Kurumun, salgın yönetiminde de sorumluluk alarak, devletin bu alanda gösterdiği başarıya büyük katkıda bulunduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Türksat'ın verdiği dijital kamu hizmeti, e-Devlet Kapısı ile 54 milyon kullanıcıya ulaşmıştır. 778 kurum ve kuruluşa ait 5 bin 700'ü aşkın hizmet, tek çatı altında verilmektedir. Dakikada ortalama 4 bin kişinin giriş yaptığı e-Devlet Kapısının günlük giriş ortalaması 6 milyonu aşmaktadır. Türksat AŞ, uydu işletmeciliği ile birlikte olağanüstü durumlarda uydu hizmetlerinin yedeklik merkezlerini geliştiriyor. TÜRKSAT'a ait uydu kontrol ve yer istasyonları, frekans gözlem, TV uplink, teleport ve Ka-Band uydu sistemleri faaliyetlerinin yürütülmesi için de Gölbaşı yerleşkesinden farklı bir noktada yedeklilik sistemi kurulması sürdürülüyor. Kahramankazan'daki Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde alınan arsanın proje çalışmaları ilerlerken, bir yandan da Ka-Band anten üretimi ve montaj devam ediyor."

Türkiye'nin ulaştırma ve haberleşme altyapısına büyük bir önem verdiklerini ve bu alana devlet bütçesinden önemli bir pay ayrıldığını kaydeden Karaismailoğlu, bunun nedeninin, ülkenin parlak geleceğini, ulaştırmada, lojistikte, uydu ve internet teknolojilerinde kuracağı sağlam temeller üzerine inşa etmeleri olduğunu söyledi.

"Tüm bu alanlarda yaptığımız 1 triyon 86 milyar liralık yatırımımız şimdiden önemli ölçüde geri dönmekte, her alanda ekonomimize can suyu olmaktadır." diyen Karaismailoğlu, sanayi, tarım, ihracat ve teknoloji gelişirken lojistik açıdan da bölgesel liderliği tesis ettiklerinin altını çizdi.

"Türkiye, Mavi Vatan'da söz sahibi olacak"

Kara, hava, demir ve deniz yollarında birbiriyle eş güdümlü yürüttükleri reform hamlelerinin devam ettiğini belirten Karaismailoğlu, "THY, dünyanın en aktif hava yollarından biri ve aynı zamanda en değerli markalarından biri haline geldi. THY, bugün Avrupa'nın en büyük hava yollarını geride bırakarak günlük 797 seferle lider hava yolları konumunda. En yakın rakibi günlük 383 uçuş yapıyor. Yani THY'nin yarısı kadar. Nisan ayında tam 226 farklı destinasyona uçan THY, başarılarıyla ülkemizin ulaştırma alanındaki iddiasını ortaya koyuyor." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul Havalimanı'nın 17 bin 407 uçuşla Mart 2021'de de Avrupa'nın en çok sefer yapılan havalimanı olduğunun açıklandığını aktaran Karaismailoğlu, havacılık sektöründe ezberleri bozan Türkiye'nin en büyük altyapı yatırımı İstanbul Havalimanı'nın, 2 yıl önce 6 Nisan'da açıldığında yine pek çok tartışmaya konu olduğunu ancak elde ettiği başarılarla, aynen hedefledikleri gibi dünyanın en önemli transit merkezi haline geldiğini dile getirdi.

Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı'nın aynı zamanda bir ödül avcısı olduğunu vurgulayarak, "Dünya Havacılık Ödülleri'nde her sene büyük başarılar gösteriyor. Geçtiğimiz aralık ayında 5 yıldızlı havalimanı ve 5 yıldızlı Kovid-19 Havalimanı ödüllerini alarak, bu iki ödülü aynı anda alan tek havalimanı oldu." dedi.

Cumhuriyetin 100. yıl dönümü hedeflerine de dikkati çeken Karaismailoğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Türkiye, dünyanın lojistik süper gücü olan, yerli ve milli imkanlarla yaptığı haberleşme uydularını üreten, tüm Avrasya ve Afrika üçgeninde katma değeri son derece yüksek stratejik bir proje olan Kanal İstanbul'u hayata geçiren, ülkesinde olduğu gibi Mavi Vatan'da da mutlak söz sahibi bir ülke olacaktır.

Ülkeye hizmet yolculuğumuzda, ufku ve zihni dar, birtakım vesayet odaklarının engellemelerine aldırmadan yolumuza devam edeceğiz. Bizim suni gündemlerle işimiz yok. Bizler devlet aklını temsil ediyor ve gelecek nesillerin daha zengin, daha gelişmiş bir Türkiye'de yaşamasının altyapısını kuruyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal