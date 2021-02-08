Bakan Gül, Antep'e "Gazi" unvanı verilişinin 100. yıl dönümünde Anıtkabir'i ziyaret etti
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Bakan Gül, Antep'e "Gazi" unvanı verilişinin 100. yıl dönümünde Anıtkabir'i ziyaret etti

08.02.2021 14:09 | Son Güncelleme: 08.02.2021 14:27

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Antep'e "Gazi" unvanı verilişinin 100. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Antep'e "Gazi" unvanı verilişinin 100. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

Gül, Gaziantep Valisi Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep milletvekilleri ile Bakanlık bürokratlarından oluşan heyetle, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi.

Gül'ün mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Daha sonra Misakımilli Kulesi'ne geçen Gül, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Kurtuluş Savaşımızın Büyük Komutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu aziz Atatürk, bugün şehrimiz Gaziantep'e işgal orduları karşısındaki destansı direnişini taltifen Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 8 Şubat 1921'de Gazilik unvanı verilişinin 100. yıl dönümünü idrak ediyoruz. Şahin Beyler, şehit Kamiller, Karayılanlar ve nice isimsiz kahramanlar, işgalciler karşısında iman dolu, korkusuz yürekleriyle dikilmiş, nüfusunun dörtte biri şehit düşen şehrimizi düşman çizmelerine çiğnetmemiştir.

Bu destansı direnişin kahramanları, her zaman yolumuzu aydınlatacak bir bağımsızlık şuuru ve yenilgi nedir bilmeyen bir mücadele azmini bize miras bırakmıştır. Geçmişten günümüze farklı mecralarda süregelen ulusların varlık ve varoluş mücadelesinde, şehrimize dünyadaki ilk ve tek Gazilik unvanını veren ve 15 Temmuz'da ikinci kez Gazilik unvanı alan Türkiye Büyük Millet Meclisimizin kadirşinas mensuplarını şükranla yad ediyoruz."

Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde Gaziantep ve Türkiye'nin refahı, kalkınması ve istikrarı için durmadan, yorulmadan, gayretle çalışacaklarını belirterek, "Bu topraklarda kurtuluşun meşalesi olan, mücadeleyi zafere taşıyıp kuruluşun mührünü vuran tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhun şad olsun." ifadelerini kullandı.

Bakan Gül, Antep'e 'Gazi' unvanı verilişinin 100. yıl dönümünde Anıtkabir'i ziyaret etti
Bakan Gül, Antep'e 'Gazi' unvanı verilişinin 100. yıl dönümünde Anıtkabir'i ziyaret etti
Bakan Gül, Antep'e 'Gazi' unvanı verilişinin 100. yıl dönümünde Anıtkabir'i ziyaret etti
Bakan Gül, Antep'e 'Gazi' unvanı verilişinin 100. yıl dönümünde Anıtkabir'i ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Alican Koç

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